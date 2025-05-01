Предсказание будущего из 1987 года: что сбылось, а что нет?

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В одной из телепередач в 1987 году решили представить, как будет выглядеть 2025 год. И вот что, предсказали.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летающий автомобиль

Эти люди тогда думали, что в 2025 году одежда будет реагировать на погоду, греть в холод и охлаждать в тепло. Все будут ходить в ви-ар очках. А на руках умные часы.

Кстати, никто тогда и в другие времена не предсказал смартфон. Может, это все таки инопланетная технология?

А адаптивная одежда, кстати, так широко не распространена, пишет KP. RU.

Уточнения

Бу́дущее — гипотетический отрезок линии времени, множество событий, которые ещё не произошли, но могут произойти.

