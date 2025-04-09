Тут магия не поможет: гадалок и ясновидящих ждут большие штрафы

Председатель Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил увеличить штрафы для экстрасенсов и гадалок.
"Аферисты систематически вводят россиян в заблуждение, чтобы завладеть их деньгами. При этом особую уязвимость к этому показывают пожилые люди и граждане, находящиеся в эмоционально нестабильном состоянии", — цитирует его KP. RU.
Депутат предлагает добавить в статью "Мошенничество" отдельное наказание за эзотерический обман, и назначить за него наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Гада́ния (прорицание, мантика — от греч. μαντιϰή) — предсказание будущих событий или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.