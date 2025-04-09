Тут магия не поможет: гадалок и ясновидящих ждут большие штрафы

0:37 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Председатель Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил увеличить штрафы для экстрасенсов и гадалок.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шар гадалки

"Аферисты систематически вводят россиян в заблуждение, чтобы завладеть их деньгами. При этом особую уязвимость к этому показывают пожилые люди и граждане, находящиеся в эмоционально нестабильном состоянии", — цитирует его KP. RU.

Депутат предлагает добавить в статью "Мошенничество" отдельное наказание за эзотерический обман, и назначить за него наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Уточнения

Гада́ния (прорицание, мантика — от греч. μαντιϰή) — предсказание будущих событий или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими.

