Этот европейский город уйдёт под воду в 2025 году: ясновидящая сделала неутешительный прогноз

1:05 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Известной ясновидящей Инне Алексеевой (Мишиной) приснилось, что этот город Европы будет затоплен из-за страшного природного явления.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Колизей

Предсказательница будто смотрела на события со стороны, но все было как на яву.

"Я издалека вижу, как до небес поднялась огромная волна воды. Люди бегут, машины едут, но она полностью поглощает этот город. Я отворачиваюсь, а позади вижу цифры "2" и "5" в виде черных лебедей", — цитирует ее интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эти цифры говорили о том, что страшное событие произойдет в 2025 году.

"Я увидела там Колизей. Причем не разрушенный, как сейчас мы его видим, а целый. Там был император, который выпускал гладиаторов. Сразу поняла, что это исторический город, и потом увидела буквы "Рим", — рассказала о деталях Алексеева.

Она добавила, что потоп будет настолько сильным, что люди будут залазить на верхушки многоэтажек и все равно будут близки к воде.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

