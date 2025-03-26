Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ачма с тремя видами сыра: рецепт, которому завидует хачапури
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Зачем человеку хвост и гусиная кожа: разбор странных запчастей организма
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице
Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами

Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел

1:58
Гороскопы

Солнечное затмение 29 марта ознаменует собой финал весеннего "коридора затмений". Какие суеверия с ним связаны и что следует делать в этот день, расскажем в этом материале.

Солнечное затмение
Фото: commons.wikimedia.org by Randy McGuire, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечное затмение

Во время этого астрологического события рушатся привычные границы, возникает путаница в целях, усиливаются эмоциональные колебания. Люди могут испытывать усталость, бессонницу или, наоборот, странный прилив энергии, беспокойство или неожиданное озарение.

Это затмение происходит в огненном знаке Овна, символе начинаний, борьбы и независимости.

Самые популярные суеверия

Затмение — это знак свыше

В такой момент не стоит принимать важных решений — "дороги не видно, споткнуться можно".

Закройте окна — не впускайте тень в свой дом

Считалось, что это приносит уныние, болезни и ссоры.

Не смотри на солнце, а то зло глазами поймаешь

Это не только может повредить зрению, но и, как считается, может "привлечь темные силы".

Не ешь, у тебя ничего не получится

Распространенной приметой является воздержание от еды во время затмения. Считалось, что все, что попадает в организм в этот момент, не усваивается, а "застревает" в энергетическом поле.

Не сражайся — будешь сражаться вечно

Любой конфликт во время затмения может иметь долгосрочные последствия.

5 вещей, которые нужно сделать во время солнечного затмения

  1. Избегайте споров и спонтанных заявлений.
  2. Не начинайте новых дел — лучше закончить старые или переосмыслить начатые.
  3. Проведите время в тишине или медитации.
  4. Очистительные практики эффективны как на физическом, так и на эмоциональном уровне.
  5. Напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться, и символически сожгите ее в укромном месте.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Красота и стиль
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру Аудио 
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице
Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами
Золото против биткоина: главный секрет, о котором молчат инвесторы
Стали лучше! Смарт-очки от Xiaomi с новыми функциями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.