Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел

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Солнечное затмение 29 марта ознаменует собой финал весеннего "коридора затмений". Какие суеверия с ним связаны и что следует делать в этот день, расскажем в этом материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Randy McGuire, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечное затмение

Во время этого астрологического события рушатся привычные границы, возникает путаница в целях, усиливаются эмоциональные колебания. Люди могут испытывать усталость, бессонницу или, наоборот, странный прилив энергии, беспокойство или неожиданное озарение.

Это затмение происходит в огненном знаке Овна, символе начинаний, борьбы и независимости.

Самые популярные суеверия

Затмение — это знак свыше

В такой момент не стоит принимать важных решений — "дороги не видно, споткнуться можно".

Закройте окна — не впускайте тень в свой дом

Считалось, что это приносит уныние, болезни и ссоры.

Не смотри на солнце, а то зло глазами поймаешь

Это не только может повредить зрению, но и, как считается, может "привлечь темные силы".

Не ешь, у тебя ничего не получится

Распространенной приметой является воздержание от еды во время затмения. Считалось, что все, что попадает в организм в этот момент, не усваивается, а "застревает" в энергетическом поле.

Не сражайся — будешь сражаться вечно

Любой конфликт во время затмения может иметь долгосрочные последствия.

5 вещей, которые нужно сделать во время солнечного затмения

Избегайте споров и спонтанных заявлений. Не начинайте новых дел — лучше закончить старые или переосмыслить начатые. Проведите время в тишине или медитации. Очистительные практики эффективны как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться, и символически сожгите ее в укромном месте.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.

