Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел

Солнечное затмение 29 марта ознаменует собой финал весеннего "коридора затмений". Какие суеверия с ним связаны и что следует делать в этот день, расскажем в этом материале.
Во время этого астрологического события рушатся привычные границы, возникает путаница в целях, усиливаются эмоциональные колебания. Люди могут испытывать усталость, бессонницу или, наоборот, странный прилив энергии, беспокойство или неожиданное озарение.
Это затмение происходит в огненном знаке Овна, символе начинаний, борьбы и независимости.
В такой момент не стоит принимать важных решений — "дороги не видно, споткнуться можно".
Считалось, что это приносит уныние, болезни и ссоры.
Это не только может повредить зрению, но и, как считается, может "привлечь темные силы".
Распространенной приметой является воздержание от еды во время затмения. Считалось, что все, что попадает в организм в этот момент, не усваивается, а "застревает" в энергетическом поле.
Любой конфликт во время затмения может иметь долгосрочные последствия.
Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.
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