Звёздный апокалипсис ждёт нас в марте: что советуют астрологи?

Астрологи уверены, что март этого года обещает быть необычным. Это будет месяц, когда звезды сойдут с ума и устроят всем знакам настоящий "стресс-тест". Начнется настоящий "звёздный апокалипсис".
Это говорит о том, что нужно избегать новых начинаний, эмоций и знакомств. Астрологи рекомендуют взять отпуск, пишет KP. RU.
Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.
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