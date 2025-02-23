Звёздный апокалипсис ждёт нас в марте: что советуют астрологи?

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Астрологи уверены, что март этого года обещает быть необычным. Это будет месяц, когда звезды сойдут с ума и устроят всем знакам настоящий "стресс-тест". Начнется настоящий "звёздный апокалипсис".

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Часы со знаками зодиака

Коридор затмений пройдёт с 14 по 29 марта;

Ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля;

Ретроградная Венера с 2 марта по 13 апреля.

Это говорит о том, что нужно избегать новых начинаний, эмоций и знакомств. Астрологи рекомендуют взять отпуск, пишет KP. RU.

Уточнения

Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

