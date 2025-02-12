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Как выбрать запоминающийся подарок на 14 февраля по знаку зодиака

1:50
Гороскопы

Астролог Наталья Шевченко дала советы, как упростить себе поиск подарка на День святого Валентина. В этом может помочь астрология, пишет ФедералПресс.

Влюбленная пара танцует
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара танцует

Шевченко указала, что для Овнов важно быть в центре внимания. Им подойдут яркие или брендовые вещи, которые сделают их более заметными в обществе.

Тельцам лучше дарить что-то полезное. Это может быть мастер-класс, сертификат или настольная игра. Для Близнецов хорошим подарком станут сюрпризы. Они любят удивляться.

Раки ценят тепло и добрые эмоции. Им подойдет подарок с личным смыслом. Львам важен статус, поэтому подарок должен его подчеркивать. Это могут быть часы, украшения или ужин в популярном заведении.

Шевченко отметила, что Девам и Скорпионам угодить непросто. У первых лучше заранее интересоваться, чего бы им хотелось. Скорпиона может порадовать необычное мероприятие или поход в театр. Дорогой подарок они тоже оценят.

Весы, Стрельцы и Козероги похожи в плане подарков. Эти знаки с радостью выберут квест-комнату, экзотический ресторан или концерт. Главное, чтобы у этих событий был масштаб и изюминка.

Водолеи являются любителями путешествий, поэтому можно вместе отправиться в небольшое приключение или покататься на сноуборде.

Примечательно, что Рыбы — самый романтичный знак. Им понравится подарок, сделанный своими руками.

Астролог рекомендует присмотреться к своему партнеру. Важно понять, какие эмоции он любит испытывать. Именно их и нужно преподнести через выбранный подарок.

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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