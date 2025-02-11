Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)

Астролог Богдан Глоба поделился предсказаниями на неделю с 10 по 16 февраля, подчеркнув важность двух астрономических событий, которые окажут влияние на каждого из нас. Это Полнолуние и переход Меркурия в Рыбы, которые создадут особые условия для всех знаков зодиака.
Согласно словам Глобы, 12 февраля Полнолуние принесет мощный всплеск энергии. Однако его воздействие будет неоднозначным. Для одних этот период станет временем активности, когда силы и мотивация будут на подъеме. Для других, наоборот, Полнолуние может вызвать чувство тревоги и беспокойства. Важно помнить, что эффект от этого события краткосрочный, и следует прислушиваться к своим внутренним ощущениям, чтобы не поддаться излишней эмоциональности.
В ближайшие дни основным акцентом станет необходимость реализовать свои таланты и способности. Глоба отметил, что те, кто готов развиваться и не останавливаться на достигнутом, смогут достичь значимых результатов. Однако будет нужно сделать сложный выбор: между тем, что легко и быстро, и тем, что требует усилий и упорства. Этот выбор окажет длительное влияние на жизнь каждого.
С 16 февраля Меркурий войдет в знак Рыб, что затмит вектор всех деловых активностей. Астролог советует обратить внимание на важные профессиональные вопросы, а также углубиться в анализ и решения проблем. Также наступает удачное время для кадровых перестановок и финансовых вложений. Глоба считает, что в это время не следует упускать возможности для партнерских отношений, так как они будут способствовать быстрому достижению целей.
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