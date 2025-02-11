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Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)

1:55
Гороскопы

Астролог Богдан Глоба поделился предсказаниями на неделю с 10 по 16 февраля, подчеркнув важность двух астрономических событий, которые окажут влияние на каждого из нас. Это Полнолуние и переход Меркурия в Рыбы, которые создадут особые условия для всех знаков зодиака.

Часы со знаками зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Часы со знаками зодиака

Полнолуние и влияние на эмоции

Согласно словам Глобы, 12 февраля Полнолуние принесет мощный всплеск энергии. Однако его воздействие будет неоднозначным. Для одних этот период станет временем активности, когда силы и мотивация будут на подъеме. Для других, наоборот, Полнолуние может вызвать чувство тревоги и беспокойства. Важно помнить, что эффект от этого события краткосрочный, и следует прислушиваться к своим внутренним ощущениям, чтобы не поддаться излишней эмоциональности.

Таланты и выбор

В ближайшие дни основным акцентом станет необходимость реализовать свои таланты и способности. Глоба отметил, что те, кто готов развиваться и не останавливаться на достигнутом, смогут достичь значимых результатов. Однако будет нужно сделать сложный выбор: между тем, что легко и быстро, и тем, что требует усилий и упорства. Этот выбор окажет длительное влияние на жизнь каждого.

Переход Меркурия в Рыбы

С 16 февраля Меркурий войдет в знак Рыб, что затмит вектор всех деловых активностей. Астролог советует обратить внимание на важные профессиональные вопросы, а также углубиться в анализ и решения проблем. Также наступает удачное время для кадровых перестановок и финансовых вложений. Глоба считает, что в это время не следует упускать возможности для партнерских отношений, так как они будут способствовать быстрому достижению целей.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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