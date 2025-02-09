Какие 4 знака зодиака изменят свою жизнь в феврале? Узнайте, что их ждет

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Гороскопы

Лев

Гороскоп
Фото: commons.wikimedia.org by RootOfAllLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гороскоп

Этот период исцеления для вас, Лев, связан с восстановлением связей с вашими близкими. Есть многое, что вы не успели сказать своим друзьям и родственникам. Все так заняты, а вы переживали, как же начать говорить о своих собственных трудностях. Легко попасть в рутину поверхностных разговоров, и часть вас действительно нуждалась в таких легких и беззаботных взаимодействиях, когда все было сложно. Однако сейчас вам нужно нечто более глубокое и значимое. Вам важна такая связь и разговор, которые могут возникнуть только при откровенности. Вспомните, как вы чувствуете себя, когда другие приходят к вам за поддержкой. Вы никогда не отказываетесь слушать и утешать их. Просто помните, что это должно быть взаимным процессом, и вы вправе попросить того же в ответ.

Дева

Этот этап исцеления для вас, Дева, связан с отпусканием всего, что больше не служит вам. Время освободиться от того, что вы не можете больше нести: чуждые вам мысли, внутренние голоса, которые вас тянут вниз, и чувства вины, которые вам не принадлежат. Это может показаться сложным, особенно когда вы носите эти тяжести долгое время. Вам кажется, что, возможно, в этом «мусоре» есть что-то ценное, что вы не хотите выбрасывать. Может быть, эти силы уже настолько глубоко вошли в вас, что вы беспокоитесь, что очищение не спасет всю «структуру». Но со временем вы поймете, что это обязательный шаг, который освободит место для всего хорошего, что вам предстоит принять.

Весы

Для вас, Весы, этот этап исцеления — период траура. У вас такой оптимистичный настрой, и вы так стремитесь преодолевать препятствия, но иногда ваш позитивный взгляд на вещи — это всего лишь маска, за которой скрываются настоящие чувства. Вы не хотите предаваться жалости к себе и не позволяете себе погружаться в эмоции, когда жалуетесь на сделанные выборы или вещи, которые были вне вашего контроля. Единственный способ пройти через этот горе — сначала признать его и почувствовать. Необходимо принять уроки, которые оно вам преподносит, и двигаться дальше по пути, который откроет перед вами более светлые и лучшие перспективы. Именно так происходит рост и развитие, и именно так вы понимаете, каким человеком хотите стать. Ведь все, что вы получаете с первого раза, редко становится тем, чем вы будете гордиться.

Скорпион

Этот этап исцеления для вас, Скорпион, связан с тем, чтобы научиться быть добрым к себе. Все знают о ваших высоких стандартах, но никто не чувствует того давления, которое вы сами на себя накладываете. Даже малейшая ошибка заставляет вас переживать днями, хотя, возможно, никто кроме вас и не заметил этого. Вы постоянно держитесь за ошибки и вину и часто критикуете себя, прежде чем признать все хорошее, что вы приносите в мир. Вам нужно дать себе разрешение учиться, разрешение улучшаться постепенно, не требуя от себя идеальности во всем. Вы — человек, вы ошибаетесь, и бесполезно пытаться быть чем-то иным. Признавайте свои сильные стороны так же, как вы выявляете свои недостатки. Инвестируйте в то, что у вас уже хорошо получается, вместо того чтобы только переживать из-за областей, в которых вам труднее всего.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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