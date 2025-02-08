Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы

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Прогноз Тамары Глобы на 2025 год: Козероги и Рыбы на пороге больших перемен

Известный астролог Тамара Глоба, чьи прогнозы часто сбываются, назвала два знака зодиака, которым 2025 год принесет мощные перемены и возможности. По ее словам, Козероги и Рыбы окажутся в центре событий, которые повлияют на их будущее.

Фото: тг-канал Тамары Глобы is licensed under public domain Тамара Глоба

Что ждет Козерогов в 2025 году?

Козероги в 2025 году будут активно заниматься финансовыми вопросами, инвестициями и недвижимостью. По мнению Глобы, у представителей этого знака появится желание сменить место жительства, и особенно сильной тяга к переменам будет летом. Астролог рекомендует рассмотреть вариант дома у воды, который принесет Козерогам гармонию и комфорт.

Во второй половине года Козерогам важно окружить себя надежными партнерами. Лучше всего выбирать авторитетных и влиятельных людей, способных помочь в достижении целей. Однако финансовые вопросы требуют особой осторожности – возможны проверки со стороны налоговых органов. Несмотря на потенциальные риски, 2025 год обещает быть насыщенным и перспективным для Козерогов.

Рыбы: новые горизонты и успех

Рыбы в 2025 году получат перспективные предложения, особенно связанные с расширением профессиональной деятельности. Это может случиться уже в феврале или весной. Однако начало года потребует от них максимальной сосредоточенности – избежать трудностей не удастся.

Финансовые поступления, которые появятся в жизни Рыб, потребуют осознанного подхода. Глоба советует вкладывать не менее половины заработанного в надежные активы. Осенью и зимой этот знак продолжит двигаться вперед, приближаясь к своим целям. Главное – сохранять концентрацию и не отвлекаться на несрочные дела. Также важно следить за здоровьем и уделять внимание отдыху.

Итоги астрологического прогноза

2025 год откроет для Козерогов и Рыб множество возможностей, но потребует от них ответственности и грамотного управления финансами. Если следовать советам астролога, этот период станет для них временем роста и реализации самых смелых планов.

Уточнения

Па́вел Па́влович Гло́ба (род. 16 июля 1953, Москва) — советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.

