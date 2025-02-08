Кому улыбнется удача, а кто столкнется с испытаниями? Таро-расклад февраля

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Таро-прогноз на середину февраля: что ждет каждый знак зодиака?

Середина февраля обещает новые возможности и значительные перемены. Карты указывают на удачу, финансовое благополучие и карьерный рост. Интересный факт: практически все карты находятся в прямом положении, а среди них выпали только старшие арканы, что говорит о важных событиях для каждого знака. Однако только избранные смогут правильно разгадать подсказки Вселенной. Наш таро-прогноз поможет вам приблизиться к желаемому.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Карты таро

Овен

Испытания и скрытые таланты

Овнов ждут трудности, но не стоит воспринимать их как наказание судьбы. Напротив, эти испытания позволят раскрыть новые способности и помочь вам достичь высот. Главное — контролировать эмоции и избегать ненужных конфликтов.

Телец

Карта периода — Колесо Фортуны

Этот аркан символизирует резкие перемены. Они могут быть как положительными, так и сложными, поэтому важно быть готовыми к любым неожиданностям. В период с 8 по 18 февраля Тельцам придется быстро адаптироваться к новым условиям. Если трудности станут слишком серьезными, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к близким.

Близнецы

Карта периода — Отшельник

Этот аркан призывает Близнецов сосредоточиться на себе. В указанный период с 8 по 18 февраля важно позволить себе некоторое уединение. Это время самоанализа и поиска ответов на внутренние вопросы. Не бойтесь отстраниться от суеты и посвятить время собственным нуждам.

Рак

Карта периода — Влюбленные

Эта карта указывает на необходимость принятия важных решений. Ракам предстоит сделать выбор не только в отношениях, но и в других сферах жизни. Придется определиться между карьерой и личной жизнью, материальными ценностями и духовным развитием, работой над собой и потаканием слабостям. Определившись с приоритетами, Раки смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Лев

Время для паузы и осмысления

Львов ждет замедление в их делах. Это не повод для тревоги, а шанс пересмотреть ситуацию под новым углом. Используйте этот период для отдыха, любимых занятий и самоанализа. Иногда шаг назад необходим для дальнейшего прогресса.

Дева

Карта периода — Солнце

Девы в этот период будут полны энергии и оптимизма. Любая работа будет удаваться с легкостью, а прилив сил позволит помочь не только себе, но и окружающим. Это удачное время для творческих начинаний и бизнеса.

Весы

Карта периода — Суд

Весам предстоит сделать важный выбор. Сейчас лучше оставить прошлое позади и провести переоценку ценностей. Этот период — шанс начать жизнь с чистого листа, если доверять своей интуиции.

Скорпион

Карта периода — Башня (перевернутая)

Неожиданные перемены в карьере и личной жизни принесут Скорпионам успех, но без особой радости. Возможна загруженность на работе, потенциальное повышение, которое не принесет удовлетворения.

Стрелец

Карта периода — Звезда

Звезда принесет вдохновение и удачные возможности. Судьба подготовила приятные сюрпризы, а вера в себя и логика помогут справиться с трудностями. После 10 февраля настроение улучшится, и этим стоит делиться с окружающими.

Козерог

Карта периода — Императрица

Период процветания, плодотворной работы и успеха в материальной сфере. Козерогам стоит задуматься о развитии собственного бизнеса. Также карта может указывать на возможное пополнение в семье.

Водолей

Карта периода — Маг

Идеальное время для реализации идей и проектов. Водолеям стоит воспользоваться поддержкой окружающих, особенно в финансовых вопросах. Большой успех ждет тех, кто работает в сфере образования.

Рыбы

Карта периода — Луна

Рыбам стоит полагаться на интуицию, чтобы избежать ошибок. В этот период важно не впадать в иллюзии и трезво оценивать окружающих, особенно в рабочих отношениях.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.

