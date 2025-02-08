Весы на распутье: новый гороскоп на Год Змеи от Тамары Глобы

Грядущий Год Змеи под влиянием восточного гороскопа принесет стремление к новым союзам, объединениям и поиску партнеров. Согласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы, важную роль в событиях 2025 года сыграет ретроградный Марс. Этот аспект усилит напряженность на мировой арене, а борьба за власть продолжится минимум до середины апреля.
Весной возможны новые ограничения на перемещение, потоки населения будут строго регулироваться. Однако один из знаков зодиака получит возможность для значительного личного роста вдали от родных мест.
Астролог прогнозирует, что представители знака Весы почувствуют поддержку извне и найдут покровителей за границей. Им откроются новые возможности для заключения партнерств и продвижения своих проектов.
"Лучше всего Весы будут чувствовать себя в дороге", — уверена Тамара Глоба.
Однако вместе с этим Весы испытают значительные изменения в своем окружении: круг общения значительно сузится, останутся лишь самые надежные и доверенные лица. Глоба предупреждает о возможных интригах и конфликтах, которые начнутся летом и продолжатся осенью.
"В летний период возможны интриги и конфликты. Они проявятся в первый раз в марте, а затем повторятся в июне-июле и во второй половине сентября", — заявила Тамара Глоба в шоу «Откройте, Давид!».
К концу года личные переживания отойдут на второй план, однако перемены в жизни Весов будут неизбежны. Для многих 2025 год станет временем серьезных испытаний, но также и новых возможностей.
Па́вел Па́влович Гло́ба (род. 16 июля 1953, Москва) — советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.
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