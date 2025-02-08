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Весы на распутье: новый гороскоп на Год Змеи от Тамары Глобы

1:57
Гороскопы

Грядущий Год Змеи под влиянием восточного гороскопа принесет стремление к новым союзам, объединениям и поиску партнеров. Согласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы, важную роль в событиях 2025 года сыграет ретроградный Марс. Этот аспект усилит напряженность на мировой арене, а борьба за власть продолжится минимум до середины апреля.

Тамара Глоба
Фото: тг-канал Тамары Глобы is licensed under public domain
Тамара Глоба

Ограничения и фильтрация передвижений

Весной возможны новые ограничения на перемещение, потоки населения будут строго регулироваться. Однако один из знаков зодиака получит возможность для значительного личного роста вдали от родных мест.

Что будет с Весами в 2025 году?

Астролог прогнозирует, что представители знака Весы почувствуют поддержку извне и найдут покровителей за границей. Им откроются новые возможности для заключения партнерств и продвижения своих проектов.

"Лучше всего Весы будут чувствовать себя в дороге", — уверена Тамара Глоба.

Однако вместе с этим Весы испытают значительные изменения в своем окружении: круг общения значительно сузится, останутся лишь самые надежные и доверенные лица. Глоба предупреждает о возможных интригах и конфликтах, которые начнутся летом и продолжатся осенью.

Ключевые периоды напряженности

"В летний период возможны интриги и конфликты. Они проявятся в первый раз в марте, а затем повторятся в июне-июле и во второй половине сентября", — заявила Тамара Глоба в шоу «Откройте, Давид!».

К концу года личные переживания отойдут на второй план, однако перемены в жизни Весов будут неизбежны. Для многих 2025 год станет временем серьезных испытаний, но также и новых возможностей.

Уточнения

Па́вел Па́влович Гло́ба (род. 16 июля 1953, Москва) — советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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