Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков

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Вторые февральские выходные сулят множество интересных событий, сюрпризов и возможностей для всех знаков зодиака. Астролог Антонина Кутушева составила рекомендации, которые помогут вам максимально использовать энергию этих дней.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Часы со знаками зодиака

Овен

Овнов ждут поездки, новые знакомства и неожиданные события. Звезды советуют сменить обстановку и посетить новые места. Однако будьте осторожны с документами и финансами – высок риск ошибок и потерь. Также избегайте участия в интригах и авантюрах.

Телец

Позвольте себе небольшие радости, чтобы поднять настроение, но следите за расходами. Возможно, вас накроет усталость и апатия – дайте себе время на отдых. Окружите себя красотой и наслаждайтесь любимыми лакомствами.

Близнецы

Вы окажетесь в центре внимания, но переменчивое настроение может помешать вам насладиться моментом. Используйте шанс завести новые знакомства – возможно, судьба готовит вам неожиданные встречи. Время заняться внешним преображением.

Рак

Лучше замедлиться и провести время наедине с собой. Это поможет упорядочить мысли и восстановить силы. Избегайте ненужных трат и путешествий – они могут принести разочарование. Практики йоги, плавания и дыхательных техник помогут расслабиться.

Лев

Перед вами откроется множество заманчивых предложений. Смело соглашайтесь на любые развлечения – свидания, концерты, выставки. Ваша харизма привлечет людей, а личная жизнь может измениться в лучшую сторону.

Дева

Отложите работу и займитесь отдыхом. Посетите парк, встретитесь с друзьями, отправьтесь в кино или на мастер-класс. Помогите тем, кто в этом нуждается – это принесет вам удовлетворение и радость.

Весы

Возможна короткая поездка, которая принесет вам массу положительных эмоций. Семейные Весы столкнутся с важным разговором, который может изменить их отношения. Возможно появление нового хобби, которое вас увлечет.

Скорпион

Разберитесь с внутренними переживаниями, иначе они помешают вам расслабиться. Возможен спор с партнером из-за финансов – заранее обсудите расходы. Расслабиться помогут баня, сауна, бассейн или массаж. В воскресенье могут прийти оригинальные идеи.

Стрелец

Посвятите время любимому человеку: катание на коньках, прогулки или поездка за город укрепят отношения. В поиске новых знакомств будьте внимательны – возможна судьбоносная встреча. Откровенный разговор поможет разрешить конфликты.

Козерог

Посвятите выходные наведению порядка в своей жизни. Начните с кухни или уборки в доме. Привлеките близких – так процесс станет приятнее. Воскресенье принесет неожиданные новости, которые могут вас удивить.

Водолей

Добавьте в выходные спонтанности – отправьтесь в небольшое путешествие или займитесь творчеством. Это время благоприятно для новых знакомств, но не спешите с выводами. Внесите разнообразие в отношения – это оживит чувства.

Рыбы

Лучшее решение – провести уикенд дома. Приготовьте любимое блюдо, пригласите родных или друзей. Не перегружайте себя делами и тревогами. Если давно думали о ремонте – звезды благоволят его началу. Открывайтесь близким, это укрепит ваши отношения.

Уточнения

Гороскоп (от др.-греч. ὥρα, переводится час (рождения), а не промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, наблюдатель) — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.

