Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить

Как привлечь удачу в Китайский Новый год с помощью апельсинов

1:25
Гороскопы

Для проведения ритуала, который принесет счастье и здоровье в дом на китайский Новый год, вам понадобятся апельсины и приподнятое настроение. Об этом рассказала астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева.

печенье с апельсином
Фото: freepik
печенье с апельсином

По её мнению, оптимальное время для выполнения этого ритуала — утро после китайской новогодней ночи, то есть 30 января. Для ритуала необходимо подготовить 108 апельсинов, либо остановиться на числе, кратном девяти. Это могут быть как 9, 18, 27, так и 36 плодов и так далее. Апельсины нужно перекатить через порог вашего дома, а затем прокатить по всем помещениям (кроме санузлов) с радостью, весельем и положительными пожеланиями для себя и своих близких.

Кроме того, вы можете написать свои пожелания прямо на кожуре апельсинов. Это могут быть слова как "счастье", "здоровье", "долголетие" и "любовь". В китайской культуре вместо этого часто используют соответствующие иероглифы. Важно помнить, что апельсины, участвующие в этом обряде, нельзя передавать посторонним или соседям — они должны быть съедены только членами вашей семьи и исключительно в том доме, где проходило катание фруктов, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Китайский Новый год который в дословном переводе называется Праздник весны (кит. трад. 春節, упр. 春节, пиньинь chūnjié, палл. Чуньцзе):12, с давних времён является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар
Шоу-бизнес
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Последствия злоупотребления чаем: что важно знать для здоровья
Помилование Трампом не спасло: участник штурма Капитолия застрелен при задержании в США
24 года на волнах: невероятная история "Супер Марио"
У ряда россиян пенсия в феврале составит более 50 тысяч рублей: кто получит?
Антифриз в моторном масле: как распознать проблему и что делать
Эти ошибки мешают малине плодоносить: что вы делаете не так
Почему для мужского здоровья важно тренировать ноги?
Ветеринар объяснил важность обработки домашних животных от клещей зимой
Как не потерять нервы при ремонте: метод микрозадач, который работает
Лучшие вечерние чаи для спокойного сна и хорошего настроения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.