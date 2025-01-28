Как привлечь удачу в Китайский Новый год с помощью апельсинов

1:25 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Для проведения ритуала, который принесет счастье и здоровье в дом на китайский Новый год, вам понадобятся апельсины и приподнятое настроение. Об этом рассказала астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева.

Фото: freepik печенье с апельсином

По её мнению, оптимальное время для выполнения этого ритуала — утро после китайской новогодней ночи, то есть 30 января. Для ритуала необходимо подготовить 108 апельсинов, либо остановиться на числе, кратном девяти. Это могут быть как 9, 18, 27, так и 36 плодов и так далее. Апельсины нужно перекатить через порог вашего дома, а затем прокатить по всем помещениям (кроме санузлов) с радостью, весельем и положительными пожеланиями для себя и своих близких.

Кроме того, вы можете написать свои пожелания прямо на кожуре апельсинов. Это могут быть слова как "счастье", "здоровье", "долголетие" и "любовь". В китайской культуре вместо этого часто используют соответствующие иероглифы. Важно помнить, что апельсины, участвующие в этом обряде, нельзя передавать посторонним или соседям — они должны быть съедены только членами вашей семьи и исключительно в том доме, где проходило катание фруктов, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Китайский Новый год который в дословном переводе называется Праздник весны (кит. трад. 春節, упр. 春节, пиньинь chūnjié, палл. Чуньцзе) , с давних времён является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

