Лицемерные от природы: эти 4 знака зодиака меняют мнения как перчатки

0:56 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Астролог Мария Шенберг уверяет, что Близнецам, Стрельцам, Девам и Рыбам свойственно говорить не то, о чем они думают, и часто менять свое мнение и принципы.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Часы со знаками зодиака

"Близнецы, может, и говорят то, о чем думают, но их решения зачастую меняются. Поэтому сегодня они могут сказать одно, а завтра уже совсем другое", — уточнила она.

А Стрельцы, по словам астролога, мыслят так масштабно, что им сложно придерживаться конкретных принципов и точек зрения.

Что касается Дев, они бывают искренними только с самыми близкими людьми.

Шенберг добавила, что Рыбы чаще слишком добрые, и лгут только для того, чтобы не обидеть другого человека.

Астролог добавила, что женщины-тельцы тоже могут быть лицемерными, как сообщает (сайт) Москва 24.

"Это из-за большого желания быть дипломатичными", — уточнила эксперт.

Уточнения

Гороскоп — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.

