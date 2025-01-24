Лицемерные от природы: эти 4 знака зодиака меняют мнения как перчатки

Астролог Мария Шенберг уверяет, что Близнецам, Стрельцам, Девам и Рыбам свойственно говорить не то, о чем они думают, и часто менять свое мнение и принципы.
"Близнецы, может, и говорят то, о чем думают, но их решения зачастую меняются. Поэтому сегодня они могут сказать одно, а завтра уже совсем другое", — уточнила она.
А Стрельцы, по словам астролога, мыслят так масштабно, что им сложно придерживаться конкретных принципов и точек зрения.
Что касается Дев, они бывают искренними только с самыми близкими людьми.
Шенберг добавила, что Рыбы чаще слишком добрые, и лгут только для того, чтобы не обидеть другого человека.
Астролог добавила, что женщины-тельцы тоже могут быть лицемерными, как сообщает (сайт) Москва 24.
"Это из-за большого желания быть дипломатичными", — уточнила эксперт.
Гороскоп — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.
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