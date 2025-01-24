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Лицемерные от природы: эти 4 знака зодиака меняют мнения как перчатки

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Гороскопы

Астролог Мария Шенберг уверяет, что Близнецам, Стрельцам, Девам и Рыбам свойственно говорить не то, о чем они думают, и часто менять свое мнение и принципы.

Часы со знаками зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Часы со знаками зодиака

"Близнецы, может, и говорят то, о чем думают, но их решения зачастую меняются. Поэтому сегодня они могут сказать одно, а завтра уже совсем другое", — уточнила она.

А Стрельцы, по словам астролога, мыслят так масштабно, что им сложно придерживаться конкретных принципов и точек зрения.

Что касается Дев, они бывают искренними только с самыми близкими людьми.

Шенберг добавила, что Рыбы чаще слишком добрые, и лгут только для того, чтобы не обидеть другого человека.

Астролог добавила, что женщины-тельцы тоже могут быть лицемерными, как сообщает (сайт) Москва 24.

"Это из-за большого желания быть дипломатичными", — уточнила эксперт.

Уточнения

Гороскоп — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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