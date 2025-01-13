Экстренная помощь: как спасают в трудную минуту разные знаки зодиака

Девы, Козероги, Тельцы, Львы, Рыбы и Раки обычно являются надежной опорой для своих близких, особенно в трудные времена. Об этом сообщает астролог Жанна Асеева.
Она отмечает, что некоторые знаки Зодиака по своей природе склонны быть поддержкой для других. Эти люди часто мгновенно приходят на помощь, не дожидаясь просьб, и способны решить важные задачи.
Прежде всего, это касается Дев. Они действуют без лишних слов и стараются сделать то, что необходимо, предоставляя помощь, не ожидая ничего взамен, подчеркивает астролог.
Поддержку всегда получат и те, кто находится рядом с Козерогами и Тельцами. Люди этих знаков известны своей надежностью. Козерог, без лишних вопросов, найдет способ решить проблемы, возьмет на себя часть ответственности. А Телец не только поможет финансово, но и приготовит вкусную еду, сообщает сайт Москва 24.
Также часто верной опорой для своих родных становятся Львы. Тем, кого они принимают в свой круг, обеспечены помощь и защита. Лев сделает все возможное, чтобы его близкие ощущали себя комфортно, справляясь с любыми трудностями, добавила она.
Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.
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