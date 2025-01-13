Экстренная помощь: как спасают в трудную минуту разные знаки зодиака

1:21 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Девы, Козероги, Тельцы, Львы, Рыбы и Раки обычно являются надежной опорой для своих близких, особенно в трудные времена. Об этом сообщает астролог Жанна Асеева.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

Она отмечает, что некоторые знаки Зодиака по своей природе склонны быть поддержкой для других. Эти люди часто мгновенно приходят на помощь, не дожидаясь просьб, и способны решить важные задачи.

Прежде всего, это касается Дев. Они действуют без лишних слов и стараются сделать то, что необходимо, предоставляя помощь, не ожидая ничего взамен, подчеркивает астролог.

Поддержку всегда получат и те, кто находится рядом с Козерогами и Тельцами. Люди этих знаков известны своей надежностью. Козерог, без лишних вопросов, найдет способ решить проблемы, возьмет на себя часть ответственности. А Телец не только поможет финансово, но и приготовит вкусную еду, сообщает сайт Москва 24.

Также часто верной опорой для своих родных становятся Львы. Тем, кого они принимают в свой круг, обеспечены помощь и защита. Лев сделает все возможное, чтобы его близкие ощущали себя комфортно, справляясь с любыми трудностями, добавила она.

Уточнения

Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

