Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторичка против новостройки: скрытые преимущества готовых квартир
Казахская национальная нефтяная компания планирует приобрести завод в Болгарии
Мама Ольги Бузовой высказалась о новом женихе дочери
Мама Гарика Харламова рассказала, за что полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук
Обветрились губы? Эти простые шаги помогут вернуть им здоровье
Таяние льдов ускоряет извержения вулканов: что это значит для планеты
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних поездок
Как сварить кисель из варенья — кулинары поделились бабушкиным рецептом
Минобороны раскрыло возможности РЗСО Ураган

Спортивное питание без мяса: советы для активных вегетарианцев

3:47
Гороскопы

Отказ от продуктов животного происхождения — важный шаг, особенно для спортсменов, которым необходимо поддерживать высокий уровень энергии и мышечную массу. Узнайте, как вегетарианцы могут получить достаточное количество белка и других необходимых веществ для успешных тренировок.

овощи и фрукты
Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain
овощи и фрукты

Вегетарианство и спорт

Совмещение вегетарианства и спорта возможно и даже успешно, о чём свидетельствуют примеры многих известных атлетов. Однако отказ от мяса требует тщательного планирования рациона, чтобы избежать дефицита питательных веществ.

Этапы перехода к вегетарианству

  • Исключение красного мяса: первый шаг, при котором организм ещё получает все необходимые вещества из других продуктов.
  • Отказ от птицы: немного сложнее, но компенсировать белок помогут рыба, яйца и молочные продукты.
  • Исключение рыбы и морепродуктов: важно следить за уровнем цинка и добавлять его в рацион через добавки.
  • Отказ от яиц: замените их сбалансированной растительной пищей.
  • Полный отказ от молочных продуктов: компенсируйте недостаток кальция за счёт орехов, бобовых и зелёных овощей.

Какие вещества могут быть в дефиците

Переход на вегетарианство может вызвать нехватку:

  • Витамина B12: поддерживает работу нервной системы и предотвращает хроническую усталость.
  • Витамина D: отвечает за здоровье костей.
  • Омега-3 жирных кислот: необходимы для суставов, сердца и мозга.
  • Кальция: поддерживает прочность костей.
  • Цинка: важен для иммунитета и обменных процессов.

Белок для вегетарианцев

Белок необходим для мышц, суставов, сухожилий и общего здоровья. Основные растительные источники белка:

  • Бобовые: фасоль, горох, чечевица.
  • Злаки: киноа, овсянка, гречка.
  • Орехи и семена: арахис, тыквенные семечки, семена чиа.

Для лучшего усвоения белка комбинируйте разные продукты. Например, сочетайте злаки и бобовые.

Спортивные добавки

Для спортсменов-вегетарианцев полезны:

  • Протеиновые порошки на основе сои или гороха.
  • BCAA (незаменимые аминокислоты).
  • Коллаген из растительных источников.

Рекомендации по рациону

  • Сложные углеводы: пополняют запасы гликогена. Это овсянка, рис, макароны, картофель.
  • Овощи и фрукты: обязательны в ежедневном рационе.
  • Суперфуды: семена чиа, киноа, авокадо.
  • Кальций: добавьте в рацион брокколи, шпинат, кунжутное семя.
  • Омега-3: найдите в орехах и семенах льна.

Продукты для поддержания энергии

  • Бананы: быстро восстанавливают энергию после тренировки.
  • Сухофрукты: содержат углеводы и витамины.
  • Зелёный чай: укрепляет сосуды и повышает выносливость.
  • Помидоры: источник ликопина, ускоряющего восстановление мышц.

Как избежать проблем с питанием

  • Регулярно проводите анализы, чтобы контролировать уровень витаминов и микроэлементов.
  • Проконсультируйтесь с диетологом для составления сбалансированного рациона.
  • Слушайте своё тело: при усталости или снижении показателей вносите коррективы в питание.

Заключение

Спорт и вегетарианство — это реально! Главное — грамотно подходить к планированию питания и следить за балансом белков, витаминов и минералов. Уделяйте внимание своему состоянию, и вы сможете достичь спортивных высот без ущерба для здоровья.

Уточнения

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Обветрились губы? Эти простые шаги помогут вернуть им здоровье
Таяние льдов ускоряет извержения вулканов: что это значит для планеты
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних поездок
Как сварить кисель из варенья — кулинары поделились бабушкиным рецептом
Минобороны раскрыло возможности РЗСО Ураган
Единственная дочь Майкла Джексона шокировала признанием в героиновой зависимости
Рост турпотока по России в новогодние каникулы составил 10%
Россиянам назвали плюсы отдыха в деревне
Как помочь организму восстановиться после праздников
В предпринимательскую деятельность в России вовлечён почти каждый четвёртый россиянин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.