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Эзотерик назвала топ-5 однолюбов среди знаков зодиака

1:13
Гороскопы

Некоторые знаки зодиака обладают большой преданностью своим партнёрам, поделилась эзотерик Майя Королева. Она составила список из пяти наиболее верных представителей гороскопа.

Мужчина и женщина, любовь
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, любовь

Тельцы были названы символом надежности, так как они ценят комфорт и безопасность, и серьезно подходят к выбору своего партнёра. Если они решают вступить в брак, то остаются преданными своей второй половинке. На втором месте располагаются Раки, которые готовы отдать всё ради человека, которого любят. Согласно словам Королевой, они настоящие семьянины, стремящиеся к созданию уюта и гармонии в доме.

В тройке преданных знаков также находятся Девы, известные своей прагматичностью и избирательностью. Эти люди не спешат размениваться на легкие чувства и любят по-настоящему и на длительный срок. Козероги также серьезно относятся к отношениям, избегая мимолетных интриг; их цель — построение долговременного союза. Замыкают список Скорпионы, которые, несмотря на свою репутацию страстных людей, проявляют невероятную верность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

 

Уточнения

Гороскоп — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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