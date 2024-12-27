Эзотерик назвала топ-5 однолюбов среди знаков зодиака

1:13 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Некоторые знаки зодиака обладают большой преданностью своим партнёрам, поделилась эзотерик Майя Королева. Она составила список из пяти наиболее верных представителей гороскопа.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина, любовь

Тельцы были названы символом надежности, так как они ценят комфорт и безопасность, и серьезно подходят к выбору своего партнёра. Если они решают вступить в брак, то остаются преданными своей второй половинке. На втором месте располагаются Раки, которые готовы отдать всё ради человека, которого любят. Согласно словам Королевой, они настоящие семьянины, стремящиеся к созданию уюта и гармонии в доме.

В тройке преданных знаков также находятся Девы, известные своей прагматичностью и избирательностью. Эти люди не спешат размениваться на легкие чувства и любят по-настоящему и на длительный срок. Козероги также серьезно относятся к отношениям, избегая мимолетных интриг; их цель — построение долговременного союза. Замыкают список Скорпионы, которые, несмотря на свою репутацию страстных людей, проявляют невероятную верность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточнения

Гороскоп — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.



