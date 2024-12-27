Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог

Трудолюбие, амбициозность, надежность и целеустремленность являются характерными чертами Козерога. Эзотерик Майя Королева уверена, что имя может значительно усилить внутреннюю энергетику этого знака.
Среди женских имен, наиболее подходящих для Козерогов, выделяется Виктория, которая олицетворяет победу и успех. Также стоит обратить внимание на имя Елизавета, символизирующее силу духа и мудрость. Имя Анна, означающее "милосердие", будет хорошим выбором, как и София, ассоциирующаяся с мудростью и устойчивостью. Имя Маргарита подчеркнет независимость и силу характера Козерога, а энергичность добавит имя Дарья. Уверенность в своих силах крепко свяжется с именем Валерия. Эзотерик называет также такие имена, как Надежда, Полина и Анастасия, которые будут благоприятны для женщин этого знака.
Для мальчиков-Козерогов наилучшим вариантом станет имя Александр, которое идеально подходит для лидерских натур. Имя Максим придаст ребенку амбициозности, в то время как Дмитрий обеспечит ему стабильность. Спокойствие и надежность принесет имя Артем. Козерог по имени Сергей будет способен заботиться о других. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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