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Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог

1:27
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Трудолюбие, амбициозность, надежность и целеустремленность являются характерными чертами Козерога. Эзотерик Майя Королева уверена, что имя может значительно усилить внутреннюю энергетику этого знака.

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Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Среди женских имен, наиболее подходящих для Козерогов, выделяется Виктория, которая олицетворяет победу и успех. Также стоит обратить внимание на имя Елизавета, символизирующее силу духа и мудрость. Имя Анна, означающее "милосердие", будет хорошим выбором, как и София, ассоциирующаяся с мудростью и устойчивостью. Имя Маргарита подчеркнет независимость и силу характера Козерога, а энергичность добавит имя Дарья. Уверенность в своих силах крепко свяжется с именем Валерия. Эзотерик называет также такие имена, как Надежда, Полина и Анастасия, которые будут благоприятны для женщин этого знака.

Для мальчиков-Козерогов наилучшим вариантом станет имя Александр, которое идеально подходит для лидерских натур. Имя Максим придаст ребенку амбициозности, в то время как Дмитрий обеспечит ему стабильность. Спокойствие и надежность принесет имя Артем. Козерог по имени Сергей будет способен заботиться о других. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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