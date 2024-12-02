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Число судьбы: нумеролог дала формулу, чтобы узнать свое предназначение

2:56
Гороскопы

По дате рождения каждый человек может узнать о своем предназначении. Так считает нумеролог, психолог, консультант по МАК Татьяна Козлова.

Число пи
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Число пи

Как сообщает сайт Москва 24, чтобы рассчитать число жизненного пути человека, надо сложить все цифры даты рождения и привести результат к однозначному числу от одного до девяти. Или же к одному из так называемых мастер-чисел — 11, 22, 33.

"То есть если человек родился, например, 10 мая 1991 года, его жизненным числом будет восьмерка: 1+5+1+9+9+1 = 26, 2+6 = 8. Если же он родился 10 февраля 1990 года, расчеты нужно будет остановить на мастер-числе: 1+2+1+9+9 = 22", — отметила Козлова.

Люди с жизненным числом 1 часто становятся инициаторами и лидерами. Двойка связана с гармонией, партнерством и чувствительностью к другим. Тройка символизирует творчество, радость и общение. Люди с этим числом часто обладают артистическими способностями. Их предназначение — развивать креативность.

Предназначение четвёрок — создавать стабильную основу для себя и других, развивать дисциплину и надежность. Пятерка символизирует изменения, свободу и приключения. Предназначение людей под этим числом — исследовать мир, принимать риски и учиться адаптироваться к переменам.

Люди с числом шесть часто становятся опекунами и защитниками. Их предназначение — развивать сострадание, заботиться о других и создавать гармонию в своих отношениях.

Предназначение семёрок — углубляться в знания, искать внутреннюю истину и развивать интуицию. Предназначение восьмёрок — научиться балансировать материальные достижения с духовными ценностями. Девятка — это альтруизм и сострадание. Люди с этим числом нередко становятся активистами или учителями. Предназначение этих людей — служить человечеству, продвигать идеи справедливости и завершать незавершенные дела.

Рожденные под покровительством 11 люди могут быть учителями или проводниками. Их предназначение — использовать свою чувствительность для помощи другим в духовном росте. 22 же символизирует способность реализовывать большие идеи на практике.

"Их предназначение — строить устойчивые системы и достигать масштабных целей", — отметила Козлова.

Те, у кого 33 стало жизненным числом, могут быть духовными лидерами или социальными работниками. Их предназначение — вдохновлять других на путь любви и служения.

Уточнения

Нумероло́гия — вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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