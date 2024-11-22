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Рыбы лишатся работы и крупно выиграют в 2025 году: советы астролога этому знаку

Гороскопы

Астролог Алла Державина рассказала детальный прогноз для людей, рожденных под знаком Рыб. Она проанализировала расположение планет и составила советы.

Часы со знаками зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, CC BY 2.5
Часы со знаками зодиака

Карьера

На работе Рыб ожидают кардинальные перемены. Некоторым представителям знака придется столкнуться с неожиданным предложением об увольнении или переводе на другую должность. Астролог рекомендует поспешно решать. Поступающие предложения стоит изучать тщательно.

Любовь

Наиболее благоприятный период для романтических знакомств будет в середине года. Одинокие Рыбы могут встретить вторую половинку среди близкого окружения.

Деньги

Финансовая сфера будет особенно благоприятной. Звезды обещают Рыбам неожиданное денежное поступление. Это может быть выигрыш в лотерею, крупная премия или возврат старого долга. Эти деньги стоит вложить в образование или саморазвитие. Брать кредиты или деньги в долг лучше не надо.

Здоровье

Возможны проблемы с нервной системой и нарушения сна из-за повышенной тревожности. Астролог считает, что нужно включить в рацион больше продуктов, богатых магнием и витаминами группы B. Еще начните заниматься йогой и медитировать.

Удачные дни

Наиболее благоприятными днями станут 15, 17 и 23 числа. Важные встречи и переговоры с уверенностью можно планировать на эти даты, пишет newsnn.ru.

Уточнения

Гороскоп — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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