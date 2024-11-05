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Астролог назвала благоприятные дни для бьюти-процедур в ноябре

1:32
Гороскопы

Как отметила эксперт, в первой половине месяца не следует рассчитывать на удачные дни для шопинга и ухода за собой. В это время Венера находится в огненном знаке Стрельца, и её энергия сосредоточена на реализации карьерных устремлений.

Астролог назвала благоприятные дни для бьюти-процедур в ноябре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В такие дни не рекомендуется отправляться за покупками. Хотя может возникнуть желание приобрести что-то, что принесёт удовольствие, существует риск, что товар окажется некачественным, и мы почувствуем разочарование из-за переплат.

"Особенно стоит быть аккуратными в период с 7 по 11 ноября. В это время у Венеры сложные отношения с Нептуном. Планета красоты и эстетики будет получать непростые уроки, из-за чего мы можем разочаровываться в том, что выбираем", — отметила астролог Татьяна Ермолина.

Однако уже 11 ноября Венера переходит в знак Козерога, что знаменует начало положительных изменений во всех сферах, связанных с ней, подчеркнула астролог. Особенно интересным она считает период с 19 по 25 ноября, который обещает множество новых возможностей и станет идеальным для покупок и ухаживания за собой, сообщает сайт "Москва 24".

Также это время будет крайне удачным для значительных финансовых вложений. Мы будем разумно расходовать деньги, направляя их на необходимые и практически полезные вещи.

 

 

 

Уточнения

Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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