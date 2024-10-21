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Львы займутся здоровьем, а Тельцы справятся с ленью: Гороскоп для всех знаков зодиака на конец октября

2:54
Гороскопы

В последние недели октября Овнам стоит проявлять осторожность в финансовых вопросах, особенно в многолюдных местах. Львам же рекомендуется уделить внимание своему здоровью. Об этом сообщила нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова.

Львы займутся здоровьем, а Тельцы справятся с ленью: Гороскоп для всех знаков зодиака на конец октября
Фото: Unsplash by Jon Asato, PDM

По ее словам, Водолеев ждет важный выбор — решить, стоит ли сэкономить или потратить средства на новое начинание или покупку.

Рыб ожидают новые знакомства и возможность найти среди поклонников свою истинную любовь. Однако этого сможем достичь, если они правильно подойдут к выбору.

"Не ориентируйтесь на выгоду, полагайтесь на свою интуицию, иначе рискуете оказаться в замкнутом круге с любовным треугольником", — подчеркнула Крылова.

Овнам следует быть бдительными, чтобы избежать обмана, кражи или мошенничества. Им стоит избегать финансовых махинаций и следить за кошельком в многолюдных местах.

Тельцов, по мнению таролога, ждет интересное предложение, связанное с новым проектом или местом работы. Если они преодолеют свою нерешительность и лень, у них появится шанс стать успешными в выбранной сфере.

Близнецы окажутся перед выбором — менять ли что-то в жизни или оставить все как есть.

"Если они активизируют свои усилия и примут поддержку родных, их шанс быстро разбогатеть будет значительным", — отметила Крылова.

Раков в конце октября ожидают насыщенные события — возможно, крупные сделки или рискованные начинания.

Львам обязательно нужно сосредоточиться на здоровье. Крылова советует избавляться от вредных привычек и пройти медицинское обследование, иначе в конце месяца они могут столкнуться с необходимостью тратить деньги не на удовольствие, а на лечение.

Девам предстоит выбор, связанный с карьерой или учебой. Этот вопрос давно требует решения, и если они преодолеют страх и неуверенность, их ждет повышение и новая должность.

Весы могут оказаться в состоянии депрессии из-за обид, поэтому им стоит предпринять что-то новое и необычное.

Скорпионов ожидает непростой период в конце октября — могут возникнуть конфликты на работе, семейные ссоры или проблемы с государственными органами. Таролог советует запастись терпением и не падать духом, потому что скоро возникнут новые возможности.

Стрельцам предстоит решить множество вопросов, связанных с детьми или родителями, что потребует неожиданных расходов, сообщает сайт Москва 24.

Козерогов ждет возможность получить неожиданные источники дохода. Также возможны деловые поездки, которые принесут прибыль. Главный совет для них на конец осени — быть щедрыми и благодарными за все поступающее.

Уточнения

Гороскоп (от др.-греч. ὥρα, переводится час (рождения), а не промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, наблюдатель) — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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