Нумеролог рассказала, когда рождаются самые романтичные люди

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Нумеролог и психолог Татьяна Козлова поделилась информацией о том, в какие дни рождаются самые романтичные люди. По её словам, те, кто появился на свет 2, 6, 9, 11 и 22 числа, отличаются особым восприятием любви и отношений.

Фото: flickr.com by ritchielee, CC BY-SA 2.0

Козлова объяснила, что каждое число имеет свою уникальную энергетику, которая формирует личность. Например, люди, родившиеся 2 числа, склонны к сотрудничеству и гармонии, что делает их чувствительными и заботливыми партнёрами. Они любят создавать уют в отношениях.

Как сообщает Москва 24, шестое число связано с любовью и семейными ценностями, поэтому рождённые в этот день становятся заботливыми спутниками, стремящимися к стабильным отношениям. Тех, кто родился 9 числа, нумеролог называет романтичными мечтателями, готовыми идти на жертвы ради настоящей любви, так как девятка символизирует идеализм.

Рождённые 11 числа наделены глубокой эмоциональной чувствительностью и способны смотреть на мир через призму сострадания. А те, кто родился 22 числа, представляют собой реалистов в романтических отношениях, стремящихся к созданию крепких связей. Козлова отметила, что число 22 символизирует создание чего-то значимого и великого.

Ранее другой нумеролог Виктория Крылова говорила о том, в какие дни рождаются будущие лидеры, среди которых особое внимание уделяет тем, кто родился 1 числа, так как они обладают сильным стремлением к успеху и статусу.

Уточнения

День рожде́ния — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.



