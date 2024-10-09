Астролог Малеева назвала знаки зодиака, которые лучше всех генерируют идеи

Астролог Катерина Малеева рассказала, что некоторые знаки зодиака особенно талантливы в создании новых идей. Как сообщает Москва 24, к ним относятся Водолеи, Близнецы, Овны, Львы, Стрельцы и Рыбы.
По словам астролога, каждый знак уникален, но некоторые обладают выдающимися креативными способностями. Водолеи, например, управляются Ураном — планетой изменений. Они видят мир по-особенному и часто предлагают нестандартные решения.
Близнецы, под управлением Меркурия, отлично справляются с несколькими задачами одновременно и быстро усваивают новую информацию. Их гибкость позволяет им находить оригинальные идеи.
Овны полны энергии и часто становятся инициаторами новых проектов. Их планета — Марс, который символизирует силу и стремление к победе. Овны не боятся рисковать и готовы воплощать даже самые смелые замыслы.
Львы стремятся к самовыражению и творчеству. Управляемые Солнцем, они уверены в себе и любят привлекать внимание к своим идеям.
Стрельцы интересуются путешествиями и философией. Под влиянием Юпитера, они являются отличными исследователями и часто предлагают интересные и глубокие идеи.
Рыбы, управляемые Нептуном, черпают вдохновение из своего богатого внутреннего мира. Их идеи могут быть необычными и фантастическими, но всегда имеют смысл.
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Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.
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