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Астролог Малеева назвала знаки зодиака, которые лучше всех генерируют идеи

1:42
Гороскопы

Астролог Катерина Малеева рассказала, что некоторые знаки зодиака особенно талантливы в создании новых идей. Как сообщает Москва 24, к ним относятся Водолеи, Близнецы, Овны, Львы, Стрельцы и Рыбы.

Астролог Малеева назвала знаки зодиака, которые лучше всех генерируют идеи
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, CC BY 2.5

По словам астролога, каждый знак уникален, но некоторые обладают выдающимися креативными способностями. Водолеи, например, управляются Ураном — планетой изменений. Они видят мир по-особенному и часто предлагают нестандартные решения.

Близнецы, под управлением Меркурия, отлично справляются с несколькими задачами одновременно и быстро усваивают новую информацию. Их гибкость позволяет им находить оригинальные идеи.

Овны полны энергии и часто становятся инициаторами новых проектов. Их планета — Марс, который символизирует силу и стремление к победе. Овны не боятся рисковать и готовы воплощать даже самые смелые замыслы.

Львы стремятся к самовыражению и творчеству. Управляемые Солнцем, они уверены в себе и любят привлекать внимание к своим идеям.

Стрельцы интересуются путешествиями и философией. Под влиянием Юпитера, они являются отличными исследователями и часто предлагают интересные и глубокие идеи.

Рыбы, управляемые Нептуном, черпают вдохновение из своего богатого внутреннего мира. Их идеи могут быть необычными и фантастическими, но всегда имеют смысл.

Ранее астролог Наталья Шевченко отметила, что Львы уверенно решают проблемы и вдохновляют окружающих на совместный поиск решений.

Уточнения

Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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