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Астролог рассказала о самых властных по знаку зодиака женщинах

Женщины, родившиеся под знаками Скорпиона, Овна, Тельца и Козерога, очень властные
Гороскопы

Самыми властными представительницами женского пола считаются обладательницы таких знаков зодиака, как Скорпион, Овен, Телец и Козерог.

Женщины, родившиеся под знаками Скорпиона, Овна, Тельца и Козерога, очень властные
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Астролог Евгения Шустина заявила, что родившиеся под знаком Скорпиона девушки являются наиболее властными среди других. Такие женщины ни в коем случае не продемонстрируют кому-либо, что им необходимо властвовать. Однако в душе они будут наслаждаться любым моментом, когда удаётся кем-то руководить.

Как сообщает (сайт) Москва 24, не так сильно отстают от Скорпионов родившиеся со знаком Овна женщины. Эти представительницы прекрасного пола часто показывают собственную независимость от других и проявляют интерес к людям с таким же качеством. Отличаются приказным тоном и желанием, чтобы все делали то, чего они хотят.

В список властных женщин вошли и обладательницы такого земного знака как Телец. Такие девушки всегда имеют собственное мнение в финансовых вопросах. Кроме того, они весьма требовательны в браке и делах, которые касаются работы. Они любят акцентировать внимание на своём материальном достатке, в связи с чем всегда пытаются покомандовать.

Заключительным знаком стали Козероги. Женщины под этим знаком желают, чтобы всё вокруг было по их установленным правилам. Они часто показывают свою жёсткость и не являются сторонниками излишней чувствительности, проявляющейся в словах или поступках.

Уточнения

Скорпион (лат   lang="la">Scorpius) — восьмой знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 210° до 240°, считая от точки весеннего равноденствия; постоянный знак тригона Вода.

О́ве́н (лат   lang="la">Aries, баран) — первый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 0° до 30°.

Теле́ц (лат   lang="la">Taurus) — второй знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 30° до 60°.

Козеро́г (лат   lang="la">Capricornus) — десятый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 270° до 300°.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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