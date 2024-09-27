Астролог рассказала о самых властных по знаку зодиака женщинах

Самыми властными представительницами женского пола считаются обладательницы таких знаков зодиака, как Скорпион, Овен, Телец и Козерог.
Астролог Евгения Шустина заявила, что родившиеся под знаком Скорпиона девушки являются наиболее властными среди других. Такие женщины ни в коем случае не продемонстрируют кому-либо, что им необходимо властвовать. Однако в душе они будут наслаждаться любым моментом, когда удаётся кем-то руководить.
Как сообщает (сайт) Москва 24, не так сильно отстают от Скорпионов родившиеся со знаком Овна женщины. Эти представительницы прекрасного пола часто показывают собственную независимость от других и проявляют интерес к людям с таким же качеством. Отличаются приказным тоном и желанием, чтобы все делали то, чего они хотят.
В список властных женщин вошли и обладательницы такого земного знака как Телец. Такие девушки всегда имеют собственное мнение в финансовых вопросах. Кроме того, они весьма требовательны в браке и делах, которые касаются работы. Они любят акцентировать внимание на своём материальном достатке, в связи с чем всегда пытаются покомандовать.
Заключительным знаком стали Козероги. Женщины под этим знаком желают, чтобы всё вокруг было по их установленным правилам. Они часто показывают свою жёсткость и не являются сторонниками излишней чувствительности, проявляющейся в словах или поступках.
Скорпион (лат
О́ве́н (лат
Теле́ц (лат
Козеро́г (лат
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