Какими будут дети, рождённые осенью 2024 года?

Дети, которые появятся на свет осенью 2024 года, будут наделены особыми качествами. Об этом сообщила астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Как сообщает сайт Москва 24, по мнению эксперта, рожденные в первой половине сентября дети в будущем пройдут много проверок судьбы: любые пренебрежения законом и общепринятыми нормами могут приводить к потере денег, репутации и положения в обществе.
У второй и третьей недель сентября другой астрологический аспект.
"Он наделяет родившихся под его влиянием людей удивительным милосердием, великодушием, добрым характером, обаянием, творческими способностями", – уверяет астролог.
По её словам, за такими детьми важно особенно внимательно следить, чтобы они не попадали в неблагополучные компании.
Люди, рождённые в последнюю декаду сентября, могут быть невероятно эмоциональными, эксцентричными и шумными, а рожденные в первой половине октября будут "одарены вдохновением, энтузиазмом, артистизмом".
Во второй декаде октября дети будут рождаться невероятно жизнерадостные, щедрые и гуманные. Им будет фортить, добавила Файкина.
Дети, родившиеся во второй половине октября будут практичные, очень осторожные. У таких ребят будет повышенная умственная работоспособность.
“Единственный минус – им может быть свойственна некая медлительность в принятии решений", – уточнила астролог.
Рожденные в начале ноября будут с легкостью решать любые проблемы и без устали чем-то заниматься.
Дети, рождённые с 9 по 24 ноября, будут авантюристами, имеющими импульсивный характер. Такие ребята будут ценить свою независимость превыше всего.
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