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Какими будут дети, рождённые осенью 2024 года?

Астролог: дети, рождённые этой осенью, будут наделены особыми качествами
1:56
Гороскопы

Дети, которые появятся на свет осенью 2024 года, будут наделены особыми качествами. Об этом сообщила астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Астролог: дети, рождённые этой осенью, будут наделены особыми качествами
Фото: flickr.com by Dylan Parker, CC BY-SA 2.0

Как сообщает сайт Москва 24, по мнению эксперта, рожденные в первой половине сентября дети в будущем пройдут много проверок судьбы: любые пренебрежения законом и общепринятыми нормами могут приводить к потере денег, репутации и положения в обществе.

У второй и третьей недель сентября другой астрологический аспект.

"Он наделяет родившихся под его влиянием людей удивительным милосердием, великодушием, добрым характером, обаянием, творческими способностями", – уверяет астролог.

По её словам, за такими детьми важно особенно внимательно следить, чтобы они не попадали в неблагополучные компании.

Люди, рождённые в последнюю декаду сентября, могут быть невероятно эмоциональными, эксцентричными и шумными, а рожденные в первой половине октября будут "одарены вдохновением, энтузиазмом, артистизмом".

Во второй декаде октября дети будут рождаться невероятно жизнерадостные, щедрые и гуманные. Им будет фортить, добавила Файкина.

Дети, родившиеся во второй половине октября будут практичные, очень осторожные. У таких ребят будет повышенная умственная работоспособность.

“Единственный минус – им может быть свойственна некая медлительность в принятии решений", – уточнила астролог.

Рожденные в начале ноября будут с легкостью решать любые проблемы и без устали чем-то заниматься.

Дети, рождённые с 9 по 24 ноября, будут авантюристами, имеющими импульсивный характер. Такие ребята будут ценить свою независимость превыше всего.

Уточнения

Гороскоп (от др.-греч. ὥρα, переводится час (рождения), а не промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, наблюдатель) — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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