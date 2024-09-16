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Стало известно, кому в предстоящий коридор затмений придётся труднее всего

Затмение сильнее всего отразится на рождённых 2 октября, предупредила астролог
4:02
Гороскопы

В скором времени нам всем предстоит пережить осенний коридор затмений. Он начнётся лунным затмением 18 сентября и завершится солнечным 2 октября. Pravda.Ru попросила геополитического астролога Светлану Драган дать рекомендации, как пройти этот непростой период времени с минимальными потерями.

Затмение сильнее всего отразится на рождённых 2 октября, предупредила астролог
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, PDM

"Принято говорить, что есть коридор затмений, и как будто бы он несёт некий единый смысл. На самом деле не так, потому что два затмения — совершенно разные", — заявила она.

Лунное затмение обладает меньшим влиянием. Оно символизирует завершение какого-то жизненного этапа. "Всегда это очень индивидуально, смотря к кому как это затмение относится, потому что у каждого своя личная астрологическая карта, и затмение накладывается, как если бы вы накладывали на кальку с определённым рисунком", — пояснила собеседница издания.

"Как правило, в такие времена, касается кого-то это затмение или не касается, лучше не принимать решений, потому что это как будто бы идёт переключение из одной розетки в другую, и в этот момент просто может всё сбоить, и как будто бы вы можете просто вырубить пробки в этой жизни. Это небезопасно, потому что все те вещи, которые произносятся, говорятся в затмение такого рода, потом не отменить, и даже шуточные какие-то вещи могут в прямой постановке реализовываться", — посоветовала она.

В наибольшей степени это относится к тем, кто родился 18 сентября, 18 марта, 18 июня и 18 декабря.

"Но в принципе, само лунное затмение по своим планетарным показателям не столь жёсткое — оно, скажем, больше выносит на поверхность то, что скрыто, и говорит, что всё, закрываем эти темы, дальше двигаемся другим путём", — резюмировала астролог.

"Что касается солнечного затмения, которое случится 2 октября, — это уже серьёзно, — предупредила она. — Это затмение, во-первых, полное, во-вторых, оно полностью как будто бы лишает объективности, вот все фильтры, все какие-то разумные вещи оно может просто перекрыть на время, и всё, что будет происходить, может выглядеть как очень неприятный скандал".

В это время — непосредственно 2-го числа, а также несколько дней до и после него — лучше отложить решение каких-то важных вопросов в бизнесе, делового характера, да и личного, потому что во всех этих сферах солнечное затмение может обернуться самыми неприятными или скандальными последствиями.

"Поэтому ко всему, что мы увидим в это время, надо отнестись, как будто вы смотрите кино и не участвуете в этом процессе. Любое эмоциональное участие, вовлечение в это, эмоциональное либо вообще реальное, небезопасно, и выяснить, что прав, кто виноват, будет очень сложно, потому что все друг на друга будут валить эту вину", — предостерегла Драган.

"И конечно, ко всем, кто родились, опять же, в районе 2 октября, 2 января, 2 апреля, 2 июля, вот плюс-минус, это затмение будет иметь прямое отношение и каждого проверит на прочность по своим сферам жизни, — добавила она. — Это может коснуться и любого человека, потому что мы же не видим, как расположены планеты, и если что-то оказалось в градусе затмения, то, конечно, тоже человек испытает на себе вот это всё".

Затмение поставит ребром вопросы справедливости, добра и зла, истины и лжи — но не ответит на них. Поэтому лучше абстрагироваться от происходящих в этот момент событий и не спешить с выводами. "То есть все вот эти моральные вопросы, этические, правовые, судебные, документальные могут возникнуть в самом таком неприглядном смысле, но нужно постараться чуть-чуть отойти, чтобы судьба не предложила вам поучаствовать в этом сюжете", — заключила астролог.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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