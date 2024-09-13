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Нумеролог назвала главные качества людей, родившихся в сентябре

Родившиеся в сентябре люди считаются самодостаточными и мудрыми
1:13
Гороскопы

Люди, которые родились в сентябре, считаются самодостаточными и умными. Более того, они отличаются от других тем, что могут отвечать за свои дела и поступки.

Родившиеся в сентябре люди считаются самодостаточными и мудрыми
Фото: flickr.com by Бенсон Куа, CC BY-SA 2.0

Специалист по нумерологии Кристина Щербань информировала интернет-издание "Подмосковье Сегодня", что рождённые в данный осенний месяц люди часто отличаются набором ценных знаний и опыта, накопленных на протяжении долгих лет. Это чувствуют окружающие и по этой причине часто советуются по каким-то жизненным аспектам с ними.

Как отметила эксперт, невзирая на прямолинейность этих людей, они также могут быть хорошими слушателями. Их любовь к времяпрепровождению с самим собой не препятствует тому, чтобы одновременно быть для кого-то самым лучшим другом. Эксперт акцентировала внимание на том, что одиночество для рождённых в этом месяце людей является очень важным, поскольку оно помогает очистить свой разум и перезагрузиться после долгого периода стресса.

Однако иногда достоинства таких людей могут иметь обратную сторону медали. Из-за ощущения, что они умнее других, возникает чересчур большое самомнение.

Уточнения

Нумероло́гия — вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека.

Сентя́брь (лат. septem — семь) — девятый месяц григорианского календаря.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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