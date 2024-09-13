Нумеролог сообщила о сильной энергетике пятницы, 13-го

Число 13 — это символ преобразования и перехода на новый уровень

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13 сентября текущего года идеально подходит для реализации идей и преодоления чувства страха. Кроме того, само число не является знаком неудачи.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Нумеролог Татьяна Козлова акцентировала, что данная дата у многих ассоциируется с мифами. Однако, невзирая на популярное мнение о несчастливом дне, число 13 не является знаком неудачи. Она объяснила, что день больше означает переход на некую новую ступень.

Кроме того, данный день связан с необходимостью преодолевать различные встречающиеся на жизненном пути трудности, дабы достичь желаемого. Энергетику, которую в себе питает такая пятница, надо применять для развития собственной самостоятельности.

Нумеролог также дала комментарий конкретно по поводу 13 сентября текущего года. Она акцентировала внимание на том, что сегодняшний день наполнен очень мощной энергетикой. Сумма чисел сводится к трём, а значит, к коммуникации, творческому началу, уверенности в лучшем будущем и росту.

Как сообщает (сайт) Москва 24, у человека в этот день есть прекрасная возможность вдохновиться, продуктивно чем-то заняться и реализовать свои многочисленные идеи, чтобы преподнести их всему миру.

Отдельно она подчеркнула важность коммуникации с близкими, коллегами и в целом всеми, кто может встретиться в эту пятницу. Заключительной рекомендацией было сохранять самообладания из-за связанной с числом импульсивностью.

Уточнения

Пятница 13 — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач.

