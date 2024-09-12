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Стало известно, чего ожидать от 13 сентября каждому знаку зодиака

13 сентября необходимо быть острожными в словах и делах
3:10
Гороскопы

Стало известно, чего ожидать каждому знаку зодиака от 13 сентября. В большинстве случаев необходимо сохранять спокойствие с коллегами и близкими, а также не создавать конфликты.

13 сентября необходимо быть острожными в словах и делах
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Считается, что именно в пятницу 13-ого жена Адама, сотворённая из его ребра Богом, попробовала запретный плод и поделилась им с супругом. Кроме того, в этот день Каин убил своего брата Авеля. По этой причине в обществе принято придерживаться мнения, что этот день не сулит ничего хорошего, сообщает transsibinfo.com. Стало известно, что предсказывают звёзды каждому знаку зодиака в этот день.

Овен. Стоит с осторожностью подходить к работе в этот день. Вполне вероятно, что представителя данного знака зодиака поджидает конфликт с коллегами. Всё, что необходимо делать человеку в пятницу 13-ого — это сохранять спокойствие.

Телец. Может настигнуть проблема в финансовом плане. В этот день надо воздержаться от необдуманных покупок.

Близнецы. В этот день могут произойти немного некомфортные разговоры с близкими людьми. Рекомендуется быть тактичным и стараться не создавать конфликтных ситуаций.

Рак. Для этого знака зодиака звёзды предсказывают возможные осложнения в здоровье. Советуется не попадать в стрессовые ситуации.

Лев. Есть вероятность, что 13 сентября случится взаимонепонимание с коллегами или знакомыми. Необходимо стараться выйти на какое-то соглашение посредством взаимных уступок.

Дева. В этот день может возникнуть какой-то неожиданный вопрос, который побеспокоит человека. Стоит отказаться от паники и разрешить поэтапно появившуюся проблему.

Весы. Неприятности могут застичь в личной жизни. Внимательность к близким людям в несчастливый день точно не помешает.

Скорпион. Для представителей данного знака зодиака надо быть предельно внимательными на рабочем месте. Самая незначительная ошибка может стать причиной наступления печальных последствий.

Стрелец. Неожиданные проблемы могут начаться в каком-то путешествии. Необходимо всегда иметь на всякий случай запасной план.

Козерог. Разборчивость станет вторым другом в пятницу 13-ого для этого земного знака, поскольку есть вероятность, что результат от денежного соглашения или инвестиций окажется совсем не таким, как человек думал.

Водолей. Знак зодиака может узнать новую информацию о ком-то. Однако стоит придерживаться объективности и не спешить в своих выводах.

Рыбы. Мысли, что окружающие не поддерживают, будет оставаться с человеком на весь день. Главное — не унывать и помнить, что настойчивость принесёт пользу в будущем.

Этот день, невзирая на мистическое значение, вполне может оказаться продуктивным, если быть внимательным и мыслить разумно.

Уточнения

Адам (ивр אָדָם‎, буквально человек, мужчина) и его жена Ева (ивр. חַוָּה‎, Хава, от חַי‎ живая) — в авраамических религиях: первые люди на Земле, сотворённые Богом и прародители человеческого рода.

Пятница 13 — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач.

Ка́ин (др.-евр. קין, от корня קנה кана́, имеющего значение «приобретать, получать, производить», араб. قابيل‎ Кабил, др.-греч. Κάιν, лат. Cain) — в Библии старший сын Адама и Евы (Быт. 4).

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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