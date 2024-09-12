Астролог рассказал, с какими знаками зодиака никогда не будет скучно

С Близнецами, Водолеями, Стрельцами и Овнами вряд ли получится заскучать

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Стало известно, с какими знаками зодиака точно не будет скучно. В этот список вошли представители таких знаков, как Близнецы, Водолей, Стрелец и Овен.

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, CC BY 3.0

Астролог Жанна Асеева утверждает, что один из самых весёлых знаков зодиака – это Близнецы. Обладатели этого воздушного знака зодиака, управляемого планетой Меркурий, точно могут скрасить даже самый скучный день. С ним всегда можно найти о чём поговорить. Более того, надо помнить, что он приложит все усилия, чтобы окружающие люди заливались смехом.

Как сообщает (сайт) Москва 24, в список таких знаков зодиака входит и Водолей. Обладатели постоянного знака тригона Воздух, который изображается в виде мужчины с кувшином, всегда готов исполнить пару песен на закате, принять участие в командной игре и посмеяться в огромной компании. Кроме того, такие люди являются хорошими организаторами различных мероприятий, на которых можно не только повеселиться, но и познать что-то новое.

С Овнами тоже можно забыть про скуку. Более того, от общения с ними необходимо переживать за то, как бы не выгореть от такой активности.

Заключительным знаком стал Стрелец. С ними в разговоре точно не наступит неловкая пауза. Кроме того, девятый по счёту знак на постоянной основе переполнен адреналином в крови.

Уточнения

Водолей (лат lang="la">Aquarius) — одиннадцатый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 300° до 330°, считая от точки весеннего равноденствия; постоянный знак тригона Воздух.



О́ве́н (лат lang="la">Aries, баран) — первый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 0° до 30°, считая от точки весеннего равноденствия; кардинальный знак тригона (трёх знаков) «огонь».



Близнецы (лат lang="la">Gemini) — третий знак зодиака. Следует после Тельца, соответствующий сектору эклиптики от 60° до 90°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Воздух.

