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Новолуние в Деве: остерегайтесь ошибок и не спешите с решениями!

Астролог предупредил о проблемах в новолуние
2:01
Гороскопы

Первое осеннее новолуние, которое пройдет 3 сентября в 04:55 по Москве, может принести с собой не только новые возможности, но и потенциальные проблемы. Астролог Анастасия Грохотова предупреждает, что энергетика этого новолуния может быть напряженной и сбивать с привычного ритма. как сообщает Москва 24.

Астролог предупредил о проблемах в новолуние
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, CC0

По мнению астролога, влияние новолуния начнется за два дня до его начала и продлится еще два дня после. В этот период важно держать себя в руках, четко выполнять свои обещания и следить за словами, чтобы не подорвать свой авторитет и не потерять доверие окружающих.

Грохотова советует в этот период планировать все заранее и не браться за рискованные проекты или авантюры. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и финансовых проблем. Кроме того, астролог рекомендует сосредоточиться на решении накопившихся задач, а не придумывать что-то новое.

Особое внимание астролог советует уделить поступающей информации. Не стоит спешить с покупками и переводами денег, обязательно нужно перепроверять документы и номера счетов. Лучше лишний раз убедиться в их правильности, чем потом решать возникшие проблемы.

С другой стороны, период новолуния может быть прекрасным временем для того, чтобы пересмотреть свои дела и избавиться от ненужной суеты. Это хорошая возможность проанализировать свои привычки, понять, какие из них действительно полезны, а какие только забирают время и энергию.

Кроме того, новолуние — это хорошее время, чтобы пересмотреть свои финансы. Стоит подумать, на что мы тратим деньги и где можно сократить расходы, а где добавить финансирования. Также есть смысл включить в свой финансовый план помощь близким или участие в благотворительности — это принесет внутреннее удовлетворение.

Уточнения

Новолу́ние (лат. Luna nova, novilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация составляет 0°; иначе говоря, её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. Таким образом, в это время Луна находится между Землёй и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Если они находятся точно на одной прямой, происходит солнечное затмение.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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