Слепой мальчик-Ванга предсказал, когда закончится СВО

Слепой мальчик-Ванга предсказал, когда падёт киевский режим

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Гражданин России Саша Сулин, которому всего 12 лет, сообщил, что благодаря видениям узнал о дате окончания СВО. Кроме того, он уверяет, что знает, как будет дальше развиваться ситуации в мире. Об этом информирует EADaily со ссылкой на ТК "Царьград".

Фото: Unsplash by Ramón Salinero, PDM

Как известно, у мальчика-Ванги, названного в честь слепой болгарской женщины, которой приписывают дар предсказания, уже сбылись некоторые видения. В их списке: появление на свет брата, пандемия потенциально тяжёлой острой респираторной инфекции COVID-19 и так далее. На данный момент несовершеннолетний заявляет, что мир ожидает нелёгкий сентябрь. В его речи фигурирует фраза о "шести днях несчастья", которые могут случиться в середине этого осеннего месяца. По его словам, народ в этот период времени будет отличаться угрюмостью и плохим настроением. При этом он отметил, что это коснётся не всех, но некоторые государства точно.

Ребёнок уверяет, что испытания, которые в скором времени наступят, будут окончены до конца текущего года.

Помимо этого, после своих видений он заявил, что 45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп одержит победу на предстоящих осенних выборах. Не забыл он упомянуть и про специальную военную операцию. Саша Сулин утверждает, что уже знает дату окончания конфликта, акцентируя внимание на том, что Российская Федерация победит. Согласно его предсказаниям, киевский режим и государства Организации Североатлантического договора проиграют.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. В число осложнений входят полиорганная недостаточность, септический шок и венозная тромбоэмболия.

