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Почему одни знаки зодиака любят конфликты, а другие избегают их

Какие знаки зодиака чаще всего ищут ссоры
1:26
Гороскопы

Скорпион, Рак, Рыбы, Стрелец и Лев являются одними из самых скандальных знаков зодиака, утверждает астролог Ольга Сохолтуева. Водные знаки — Скорпион, Рак и Рыбы — известны своей эмоциональностью и склонны переживать все через чувства. Сохолтуева отмечает, что эти знаки часто используют скандалы как способ выразить себя, проявляя внутреннего актера и наслаждаясь драмой.

Какие знаки зодиака чаще всего ищут ссоры
Фото: Openverse by crosathorian, CC BY 2.0

Что касается огненных знаков, таких как Стрелец и Лев, для них конфликты — это источник энергии, который помогает им двигаться вперед и достигать целей. Овны, несмотря на принадлежность к той же стихии, склонны справляться с эмоциями через физическую активность, предпочитая спорт или домашние дела вместо ссор.

Сохолтуева предупреждает, что с перечисленными знаками зодиака избежать конфликта практически невозможно, если они уже настроены на ссору. В таких случаях лучший способ — дистанцироваться или попытаться сохранить внутреннее спокойствие, играя по их правилам.

Ранее астролог Евгения Шустина назвала Козерогов, Рыб и Овнов самыми стрессоустойчивыми знаками. Она отметила, что Козероги особенно выделяются своим стабильным эмоциональным состоянием, которое положительно сказывается на их здоровье и иммунитете.

Уточнения

Гороскоп (от др.-греч. ὥρα, переводится час (рождения), а не промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, наблюдатель) — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека. В старинных источниках гороскопом также именовался Асцендент или знак, в котором Асцендент находился (т. н. восходящий знак). Также гороскопами в народе называют непосредственно опубликованные астрологами прогнозы для различных солнечных знаков, которые ввёл в обращение Алан Лео.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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