Астролог назвала 5 самых скандальных знака зодиака: заряжаются энергией от конфликта

Астролог Сохолтуева рассказала, что Скорпион, Рак и Рыбы любят страдать на публику

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По словам астролога Ольги Сохолтуевой, самыми скандальными знаками Зодиака считаются Скорпион, Рак, Рыбы, Стрелец и Лев, сообщает сайт Москва 24.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, CC BY 2.5

Как объяснила астролог, водные знаки Скорпион, Рак и Рыбы живут эмоциями. Они всё воспринимают через органы чувств, легко обижаются и часто изображают страдания, используя свой природный артистизм. Последнее некоторым из них даже нравится.

Среди огненных знаков (Стрелец и Лев) тоже есть склонные к конфликтам люди. Для них это способ получить энергию для дальнейших побед.

Овны же склонны справляться со своими эмоциями через физический труд: они не скандалят, а идут в спортзал или занимаются домашними делами.

Со всеми перечисленными выше знаками очень сложно избежать конфликта, если они уже настроены на него. Они будут провоцировать собеседника на ссору, потому что им нужно вытащить из него определённую эмоцию.

"Многие из них все проводят через органы чувств, на многое обижаются. И скандалы — это повод включить своего внутреннего актёра и поиграть в самых разных жанрах. Плюс пострадать, что некоторым из них тоже нравится", — отметила астролог.

В такой ситуации лучше просто удалиться из их поля зрения. Или подыграть, стараясь при этом внутренне сохранить эмоциональное спокойствие.