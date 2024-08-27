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Астролог предупредила об остановке Меркурия во время парада планет

Астролог Любимова сочла преувеличенным страх перед парадом планет
2:28
Гороскопы

Утром 28 августа состоится парад планет, сообщила пресс-служба Московского планетария. Pravda.Ru попросила астролога Лилию Любимову прокомментировать это явление.

Астролог Любимова сочла преувеличенным страх перед парадом планет
Фото: astrophilesz on X is licensed under public domain

Ничего из ряда вон выходящего не ожидается, заверила она.

"Малые парады планет — это вообще достаточно распространённое явление. Там несколько планет в одну линию выстраиваются. Большие парады планет, когда прямо все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию, бывают крайне редко. Бывают так называемые псевдопарады планет, когда скопление планет проецируется в одном секторе. Но на самом деле все эти явления, так же, как и страх перед затмением и ретроградным Меркурием, несколько преувеличены", — объяснила собеседница издания.

"Надо сказать, что всё это мы прекрасно переживаем и ничего такого, потому что это распространённое явление. Каждый год, если отмотать, будут выдаваться, и даже в этом году уже были. Это не тот случай, когда большой парад, когда все выстраиваются или хотя бы планеты септенера выстраиваются в одну линию вместе с Юпитером, Меркурием, Сатурном, Венерой, Марсом, Землёй — все в одну линию. Это явление общего движения небесных тел, которые не всегда далеко влекут за собой грандиозные астрологические последствия", — добавила она.

Вместе с тем было бы ошибкой утверждать, что предстоящий парад совсем ни на что не повлияет. "Когда какое-то любое явление, которое колеблет энергию, напрягает до некоторой степени, всегда даёт некую нервозность, некоторую суетливость. Тем более сейчас мы как раз выходим из состояния ретроградного Меркурия, и завтра как раз единственный такой момент — день его разворота, то есть когда Меркурий полностью остановится и будет менять свою фазу. И завтра вот этим ещё интересен день", — предупредила астролог.

"Будут тормозиться дела. Когда планета тормозится и останавливается, то мы начинаем тормозить, тупить по её функциям, опаздывать. То есть завтра, пожалуйста, будьте аккуратны именно со всём, что касается встреч, контактов, общения и ментальной деятельности. На важные поездки и встречи закладываете на дорогу лишние полчаса", — посоветовала она.

Уточнения

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus — «отступающий», «идущий назад») — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца. Данное явление не имеет отношения к ретроградному движению и связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли. Явление ретроградного Меркурия — повторяющееся. В среднем в течение одного года случается около трёх таких положений планеты, каждое длится приблизительно три недели.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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