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Стоит ли заключать брак 24.08.24: астролог рассказала, что красивая дата принесёт молодожёнам

Астролог Ермолина: дата 24.08.24 несёт молодожёнам благополучие
Гороскопы

Дата 24.08.2024 не зря пользуется популярностью у молодожёнов — этот день очень удачен для заключения брака. Однако, создавая семью 24 августа 2024 года, важно помнить об умении слышать и слушать друг друга, рассказала изданию Москва 24 астролог Татьяна Ермолина.

Астролог Ермолина: дата 24.08.24 несёт молодожёнам благополучие
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Она отметила, что 24.08 Луна и Венера, отвечающие за отношения и семью, входят в знаки земной стихии. Молодожёнам это даёт крепкий и надежный фундамент для процветания и благополучия, пояснила Ермолина. При этом Луна 24 августа сильнее Венеры и находится в Тельце, поэтому в семье роли будут распределяться традиционно: жена — хранительница очага, а муж — добытчик.

Также дата 24.08.2024 "плодовита" — у образованной в этот день пары обязательно появятся дети.

"Любовь к ним у родителей будет большая, преданная, но в то же время разумная и дальновидная", — подчеркнула Ермолина.

Браки в этот день хорошо заключать и тем, кто стремится построить карьеру, но постепенно и основательно, а не ставя на кон сразу всё, подчеркнула эксперт.

Астролог предупредила, что заключившим союз в этот день партнёрам может не хватать умения слышать и слушать друг друга, так как 24 августа правит ретроградный Меркурий. Однако навык понимания друг друга будет со временем выработан в паре, обнадёжила Ермолина.

Уточнения

Календарная дата — порядковый номер календарного дня, порядковый номер или наименование календарного месяца и порядковый номер календарного года. Дата — запись, включающая в себя число месяца, месяц и год, иногда день недели, номер недели в году и систему летосчисления. Иногда «датой» неправильно называют только число месяца.

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. ровано 31 августа 2014 года.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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