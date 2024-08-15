"За совет я всё отдам. Хоть гадайте по звездам": астролог спрогнозировала ход событий на СВО

Когда завершится специальная военная операция (СВО)?

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На этот вопрос ответила астролог Татьяна Борщ в программе "Прямой эфир".

По словам Татьяны, активная фаза СВО завершится во второй половине 2025 года. По её мнению, самые сложные месяцы приходятся на текущий период.

Астролог прогнозирует, что особенно напряжённым будет период с ноября по март следующего года. Однако после него начнётся улучшение ситуации.

Во второй половине 2025 года возможны более реальные переговоры, учитывающие интересы нашей страны.

Разумеется, методы астрологии ненаучны и вздорны. В то же время астролог довольно точно повторила умозаключения ряда аналитиков, которые