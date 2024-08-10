Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", цифры играют важную роль в жизни человека. Номер автомобиля, квартиры и даже дата рождения могут в некоторой степени определить судьбу. Нумеролог Кристина Щербань рассказала изданию, какого числа рождаются настоящие счастливчики, а кому может не повезти с датой рождения.
По словам эксперта, некоторым людям удача помогает в реализации их планов, и все негативные ситуации разрешаются благополучно, в то время как другим постоянно не везет.
"Люди, родившиеся 10 числа, — настоящие счастливчики по жизни. Часто их проблемы решаются в их пользу", — пояснила Щербань интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Нумеролог также отметила, что если человек, родившийся 10 числа, не чувствует поддержки со стороны высших сил, ему стоит обратиться к специалисту.
"Если вы родились в это число и не ощущаете удачи, это явный повод проконсультироваться с нумерологом. Специалист поможет скорректировать вашу жизнь и выявить корень проблемы", — добавила она.
Однако существуют и определенные даты, которые, по словам нумеролога, притягивают проблемы. Люди, рожденные в эти дни, могут чувствовать, что "все силы вселенной работают против них".
"Это те, кто родился 1, 3 или 21 числа. Но важно понимать, что их неудачи связаны не с тем, что мир хочет усложнить их жизнь, а с тем, что они не верят и не обращают внимания на знаки судьбы. Они словно идут против течения, что создает ощущение постоянных неудач. Им стоит замедлиться и оглядеться, чтобы найти ответы", — пояснила Щербань.
Отдельного внимания заслуживают люди, родившиеся 18 числа.
"Эти люди часто говорят: "я так и знал", "я предвидел это". В действительности, все их несчастья — это результат материализации их собственных негативных мыслей. Им важно следить за тем, что они говорят и создают в своей голове", — отметила эксперт.
Кроме того, нумеролог указала на тех, кто родился 7, 11, 15, 25 или 29 числа.
"Эти люди часто сами ставят себе палки в колеса, из-за чего их путь к целям может быть долгим. Однако каждый может запустить своё личное колесо Фортуны — своего рода магнит удачи, который притягивает новые возможности и помогает достичь желаемого", — подчеркнула Кристина Щербань.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.