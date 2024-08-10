Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу

Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче

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Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", цифры играют важную роль в жизни человека. Номер автомобиля, квартиры и даже дата рождения могут в некоторой степени определить судьбу. Нумеролог Кристина Щербань рассказала изданию, какого числа рождаются настоящие счастливчики, а кому может не повезти с датой рождения.

Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Счастливчики по жизни

По словам эксперта, некоторым людям удача помогает в реализации их планов, и все негативные ситуации разрешаются благополучно, в то время как другим постоянно не везет.

"Люди, родившиеся 10 числа, — настоящие счастливчики по жизни. Часто их проблемы решаются в их пользу", — пояснила Щербань интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Нумеролог также отметила, что если человек, родившийся 10 числа, не чувствует поддержки со стороны высших сил, ему стоит обратиться к специалисту.

"Если вы родились в это число и не ощущаете удачи, это явный повод проконсультироваться с нумерологом. Специалист поможет скорректировать вашу жизнь и выявить корень проблемы", — добавила она.

Вселенная против вас

Однако существуют и определенные даты, которые, по словам нумеролога, притягивают проблемы. Люди, рожденные в эти дни, могут чувствовать, что "все силы вселенной работают против них".

"Это те, кто родился 1, 3 или 21 числа. Но важно понимать, что их неудачи связаны не с тем, что мир хочет усложнить их жизнь, а с тем, что они не верят и не обращают внимания на знаки судьбы. Они словно идут против течения, что создает ощущение постоянных неудач. Им стоит замедлиться и оглядеться, чтобы найти ответы", — пояснила Щербань.

Отдельного внимания заслуживают люди, родившиеся 18 числа.

"Эти люди часто говорят: "я так и знал", "я предвидел это". В действительности, все их несчастья — это результат материализации их собственных негативных мыслей. Им важно следить за тем, что они говорят и создают в своей голове", — отметила эксперт.

Кроме того, нумеролог указала на тех, кто родился 7, 11, 15, 25 или 29 числа.