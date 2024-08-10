Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов
Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека
Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС
Газ в Европе превысил $460 за тысячу кубов
Биотехнолог Куликов: семена чиа могут помочь при похудении
ЕГЭ требует доработки: депутаты обсуждают будущее экзамена
Готовим пиццу в тарталетках
Рецепты приготовления питательных масок для лица
Тренера Ли Карсли назначили временным наставником сборной Англии по футболу

Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу

Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
2:46
Гороскопы

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", цифры играют важную роль в жизни человека. Номер автомобиля, квартиры и даже дата рождения могут в некоторой степени определить судьбу. Нумеролог Кристина Щербань рассказала изданию, какого числа рождаются настоящие счастливчики, а кому может не повезти с датой рождения.

Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Счастливчики по жизни

По словам эксперта, некоторым людям удача помогает в реализации их планов, и все негативные ситуации разрешаются благополучно, в то время как другим постоянно не везет.

"Люди, родившиеся 10 числа, — настоящие счастливчики по жизни. Часто их проблемы решаются в их пользу", — пояснила Щербань интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Нумеролог также отметила, что если человек, родившийся 10 числа, не чувствует поддержки со стороны высших сил, ему стоит обратиться к специалисту.

"Если вы родились в это число и не ощущаете удачи, это явный повод проконсультироваться с нумерологом. Специалист поможет скорректировать вашу жизнь и выявить корень проблемы", — добавила она.

Вселенная против вас

Однако существуют и определенные даты, которые, по словам нумеролога, притягивают проблемы. Люди, рожденные в эти дни, могут чувствовать, что "все силы вселенной работают против них".

"Это те, кто родился 1, 3 или 21 числа. Но важно понимать, что их неудачи связаны не с тем, что мир хочет усложнить их жизнь, а с тем, что они не верят и не обращают внимания на знаки судьбы. Они словно идут против течения, что создает ощущение постоянных неудач. Им стоит замедлиться и оглядеться, чтобы найти ответы", — пояснила Щербань.

Отдельного внимания заслуживают люди, родившиеся 18 числа.

"Эти люди часто говорят: "я так и знал", "я предвидел это". В действительности, все их несчастья — это результат материализации их собственных негативных мыслей. Им важно следить за тем, что они говорят и создают в своей голове", — отметила эксперт.

Кроме того, нумеролог указала на тех, кто родился 7, 11, 15, 25 или 29 числа.

"Эти люди часто сами ставят себе палки в колеса, из-за чего их путь к целям может быть долгим. Однако каждый может запустить своё личное колесо Фортуны — своего рода магнит удачи, который притягивает новые возможности и помогает достичь желаемого", — подчеркнула Кристина Щербань.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Последние материалы
Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС
Газ в Европе превысил $460 за тысячу кубов
Биотехнолог Куликов: семена чиа могут помочь при похудении
ЕГЭ требует доработки: депутаты обсуждают будущее экзамена
Готовим пиццу в тарталетках
Рецепты приготовления питательных масок для лица
Тренера Ли Карсли назначили временным наставником сборной Англии по футболу
Советы, как правильно стирать цветные вещи
Какие инструменты для макияжа у вас должны быть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.