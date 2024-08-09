Ваша жизнь наоборот: что на самом деле означает ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий: анализ явления и его влияние на человека

1:29 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Понятие "ретроградный Меркурий" знакомо многим жителям страны. Некоторые воспринимают это явление с улыбкой, для других оно имеет серьезное значение. В астрологии ретроградный Меркурий означает период, когда планета, двигаясь по своей орбите, создает иллюзию обратного движения с точки зрения Земли.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, CC BY-SA 4.0

Это обратное движение является лишь оптической иллюзией, возникающей из-за различий в скорости и траектории движения планет по отношению к Солнцу. Ретроградные периоды Меркурия случаются 3-4 раза в год и обычно длятся около трех недель. В 2024 году первый такой период наступил в апреле, следующий продлится до конца августа, а последний запланирован на 26 ноября — 15 декабря.

Явление ретроградного Меркурия превратилось в популярный мем, с помощью которого люди объясняют различные неудачи и забавные происшествия. Однако, как отмечает таролог Алена Гуренкова в интервью для издания Tomsk. mk. ru, интерес к ретроградному Меркурию можно расценивать как стремление переложить ответственность за личные неудачи на внешние силы.