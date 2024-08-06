Специалисты рассказали, к чему может привести ретроградный Меркурий

Астропсихолог Василина Бачурина рассказала, что период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа затронет не всех людей.
В этот период людям нужно воздержаться от каких-либо активных действий. Это касается всех знаков зодиака. По словам эксперта, все начинания в это время не принесут хороших результатов.
"В период ретроградного Меркурия кто-то в полной мере ощутит всю его силу и мощь, другие почувствуют его немного", — цитирует Бачурину "СЭ".
По ее словам, нужно следовать принципам безопасности в любых делах, особенно при планировании отпуска, во время которого стоит с особым вниманием соблюдать безопасность и избегать холодных напитков.
Эксперт не рекомендует программировать себя на неприятности, а научный сотрудник астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен, что бояться ретроградного Меркурия не нужно.
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