Специалисты рассказали, к чему может привести ретроградный Меркурий

Чего ждать от ретроградного Меркурия? Рассказала эксперт Бачурина

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Астропсихолог Василина Бачурина рассказала, что период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа затронет не всех людей.

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В этот период людям нужно воздержаться от каких-либо активных действий. Это касается всех знаков зодиака. По словам эксперта, все начинания в это время не принесут хороших результатов.

"В период ретроградного Меркурия кто-то в полной мере ощутит всю его силу и мощь, другие почувствуют его немного", — цитирует Бачурину "СЭ".

По ее словам, нужно следовать принципам безопасности в любых делах, особенно при планировании отпуска, во время которого стоит с особым вниманием соблюдать безопасность и избегать холодных напитков.

Эксперт не рекомендует программировать себя на неприятности, а научный сотрудник астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен, что бояться ретроградного Меркурия не нужно.