В августе знаки зодиака Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Стрелец и Водолей переживут значительные изменения. Таролог и нумеролог Ирина Листовская предсказывает следующее:
Близнецы могут вступить в брак и предстоит важная встреча с человеком из прошлого, а также на работе ожидается благоприятный период.
Раки испытают изменения в семейной жизни: брак, пополнение в семье или поездка, укрепляющая отношения.
Львы достигнут успеха благодаря системной работе, возможен переезд на новое место жительства.
Девы должны быть аккуратны с документацией из-за возможных налоговых проверок, но могут ожидать благоприятного исхода судебных дел.
Весы окончательно разберутся в своих иллюзиях и примут верные решения.
Стрельцы ощутят прилив сил для защиты своих интересов, что может вызвать конфликты.
Водолеи встретят перемены к лучшему, включая неожиданные выигрыши и приятные события, как сообщает Москва 24.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.