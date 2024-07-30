Таролог Ирина Листовская предсказала значительные изменения для семи знаков зодиака в августе

Семь знаков зодиака столкнутся с большими изменениями в своей жизни в августе

В августе знаки зодиака Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Стрелец и Водолей переживут значительные изменения. Таролог и нумеролог Ирина Листовская предсказывает следующее:

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Близнецы могут вступить в брак и предстоит важная встреча с человеком из прошлого, а также на работе ожидается благоприятный период.

Раки испытают изменения в семейной жизни: брак, пополнение в семье или поездка, укрепляющая отношения.

Львы достигнут успеха благодаря системной работе, возможен переезд на новое место жительства.

Девы должны быть аккуратны с документацией из-за возможных налоговых проверок, но могут ожидать благоприятного исхода судебных дел.

Весы окончательно разберутся в своих иллюзиях и примут верные решения.

Стрельцы ощутят прилив сил для защиты своих интересов, что может вызвать конфликты.

Водолеи встретят перемены к лучшему, включая неожиданные выигрыши и приятные события, как сообщает Москва 24.