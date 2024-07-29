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Ретроградный Меркурий в августе 2024: советы и рекомендации для всех знаков зодиака

Августовский ретроградный Меркурий: что ожидать и как действовать

2:48
Гороскопы

В августе Меркурий вновь станет ретроградным, что принесет период внутреннего диалога, духовных трансформаций и материальных перемен. С 5 по 28 августа планета будет находиться в эрах Льва и Девы, создавая условия для переоценки и завершения ранее начатых дел. Следующий ретроградный период начнется с 26 ноября по 15 декабря.

Августовский ретроградный Меркурий: что ожидать и как действовать
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, CC BY 2.5

Ретроградное движение Меркурия в августе 2024 года окажет значительное влияние на жизнь людей, вызывая задержки в делах, неожиданные перемены в планах и сомнения. Этот период не следует воспринимать как повод для паники, а скорее как возможность для завершения незаконченных дел, обновления бытовой техники и переосмысления своих действий. Начинать новые проекты в это время не рекомендуется из-за риска разочарования, сообщает Радио 1.

Гороскоп для каждого знака зодиака на период ретроградного Меркурия:

  • Овен: август принесет активность и жажду новых знаний, но не стоит торопиться с решениями. Важно планировать и оценивать свои возможности.
  • Телец: месяц будет благоприятным для заботы о здоровье и занятиями спортом. Рациональный подход к финансам поможет избежать лишних трат.
  • Близнецы: могут стать более вдумчивыми и интересующимися жизнью окружающих. Рекомендуется направить энергию на работу и образование.
  • Рак: будут дружелюбными и обаятельными, но стоит избегать конфликтов и проявлять терпение.
  • Лев: август будет временем отдыха и заботы о семье. Стоит взять отпуск и избегать поспешных решений.
  • Дева: вероятны новые романы или возобновление старых отношений. Рекомендуется отдыхать и быть осторожными на дорогах.
  • Весы: активная деятельность и помощь окружающим помогут справиться с трудностями. Стоит следить за питанием.
  • Скорпион: август принесет много общения и работы. Важно контролировать агрессию и направить энергию на продуктивную деятельность.
  • Стрелец: возможны путаницы в отношениях, но стоит избегать конфликтов и быть сдержанными на работе.
  • Козерог: середина месяца станет временем для обучения и наставления. Важно управлять эмоциями и сохранять спокойствие.
  • Водолей: могут почувствовать неудовлетворенность и желание изменений. Рекомендуется записывать идеи для реализации осенью.
  • Рыбы: возможны щекотливые ситуации и желание романтики. Важно избегать компрометирующих поступков и быть осторожными.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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