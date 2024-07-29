Ретроградный Меркурий в августе 2024: советы и рекомендации для всех знаков зодиака

Августовский ретроградный Меркурий: что ожидать и как действовать

2:48 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

В августе Меркурий вновь станет ретроградным, что принесет период внутреннего диалога, духовных трансформаций и материальных перемен. С 5 по 28 августа планета будет находиться в эрах Льва и Девы, создавая условия для переоценки и завершения ранее начатых дел. Следующий ретроградный период начнется с 26 ноября по 15 декабря.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, CC BY 2.5

Ретроградное движение Меркурия в августе 2024 года окажет значительное влияние на жизнь людей, вызывая задержки в делах, неожиданные перемены в планах и сомнения. Этот период не следует воспринимать как повод для паники, а скорее как возможность для завершения незаконченных дел, обновления бытовой техники и переосмысления своих действий. Начинать новые проекты в это время не рекомендуется из-за риска разочарования, сообщает Радио 1.

Гороскоп для каждого знака зодиака на период ретроградного Меркурия: