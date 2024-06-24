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Секреты утренней бодрости для каждого знака зодиака: рекомендации астролога Катерины Дятловой

Астролог рассказала, как знакам зодиака легко проснуться утром

2:19
Гороскопы

Представители разных знаков зодиака имеют свои особенности характера, которые могут помочь им быстро взбодриться после сна. Об этом рассказала астролог Катерина Дятлова.

Астролог рассказала, как знакам зодиака легко проснуться утром
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Дятловой, Овнам лучше придерживаться принципа "в здоровом теле — здоровый дух": не есть по вечерам, начинать утро с зарядки прямо в постели, а затем без промедления вставать, принимать душ и пить бодрящий напиток.

Для Тельцов пробуждение облегчают потягивания, растяжка, привычные ритуалы и предвкушение вкусного и неспешного завтрака, пояснила астролог.

Близнецам стоит начинать утро с чтения новостей, разговоров по телефону или с самим собой. Это стимулирует появление новых идей, которые хочется сразу воплощать в жизнь.

Раки быстро просыпаются из-за чувства долга и ответственности перед близкими. Желание заботиться о домашних, приготовить еду и собрать всех на работу — лучший стимул для них. Девам помогает забота о питомцах: утренние прогулки с четвероногим другом стали важной частью их распорядка, отмечает Дятлова.

Львам для лёгкого пробуждения необходим солнечный свет, поэтому важно не спать в темном помещении. Также их взбодрит ритмичная музыка. Весам поможет утреннее эстетическое удовольствие от красивой обстановки и прекрасно оформленный завтрак, которым можно насладиться в спокойствии.

Скорпионы лучше просыпаются после дозированного сна в комфортных условиях, с ортопедическим матрасом и правильной подушкой.

Стрельцам помогает проснуться громкий звук, наполеоновские планы и повышенный кортизол из-за стресса, а также ожидание новых впечатлений от дня.

Козероги быстро становятся бодрыми, если у них мало времени на раздумья и неспешные трапезы, которые их расслабляют. Плюс чувство долга перед коллегами.

Водолеев бодрит предвкушение новой информации, например, интересное обучение.

Для Рыб секрет утренней бодрости — ранний отход ко сну и полноценный отдых. Утром им важно провести время спокойно, можно включить музыку и насладиться видом из окна, сообщает Москва 24.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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