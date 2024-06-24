Секреты утренней бодрости для каждого знака зодиака: рекомендации астролога Катерины Дятловой

Астролог рассказала, как знакам зодиака легко проснуться утром

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Представители разных знаков зодиака имеют свои особенности характера, которые могут помочь им быстро взбодриться после сна. Об этом рассказала астролог Катерина Дятлова.

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По словам Дятловой, Овнам лучше придерживаться принципа "в здоровом теле — здоровый дух": не есть по вечерам, начинать утро с зарядки прямо в постели, а затем без промедления вставать, принимать душ и пить бодрящий напиток.

Для Тельцов пробуждение облегчают потягивания, растяжка, привычные ритуалы и предвкушение вкусного и неспешного завтрака, пояснила астролог.

Близнецам стоит начинать утро с чтения новостей, разговоров по телефону или с самим собой. Это стимулирует появление новых идей, которые хочется сразу воплощать в жизнь.

Раки быстро просыпаются из-за чувства долга и ответственности перед близкими. Желание заботиться о домашних, приготовить еду и собрать всех на работу — лучший стимул для них. Девам помогает забота о питомцах: утренние прогулки с четвероногим другом стали важной частью их распорядка, отмечает Дятлова.

Львам для лёгкого пробуждения необходим солнечный свет, поэтому важно не спать в темном помещении. Также их взбодрит ритмичная музыка. Весам поможет утреннее эстетическое удовольствие от красивой обстановки и прекрасно оформленный завтрак, которым можно насладиться в спокойствии.

Скорпионы лучше просыпаются после дозированного сна в комфортных условиях, с ортопедическим матрасом и правильной подушкой.

Стрельцам помогает проснуться громкий звук, наполеоновские планы и повышенный кортизол из-за стресса, а также ожидание новых впечатлений от дня.

Козероги быстро становятся бодрыми, если у них мало времени на раздумья и неспешные трапезы, которые их расслабляют. Плюс чувство долга перед коллегами.

Водолеев бодрит предвкушение новой информации, например, интересное обучение.

Для Рыб секрет утренней бодрости — ранний отход ко сну и полноценный отдых. Утром им важно провести время спокойно, можно включить музыку и насладиться видом из окна, сообщает Москва 24.