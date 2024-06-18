Они не знают, что такое стресс: самые крепкие знаки зодиака

Козероги, Рыбы и Овны — самые стрессоустойчивые знаки зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.
По словам Шустиной, наибольшей стрессоустойчивостью обладают Козероги.
"Эти люди не переживают по пустякам и спокойно воспринимают происходящее, стараются вести здоровый образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому не склонны к излишней тревоге", — пояснила астролог.
Она также отметила, что стабильное эмоциональное состояние помогает Козерогам поддерживать крепкий иммунитет и реже болеть, как сообщает "Москва 24".
Рыбы также обладают высокой стрессоустойчивостью: хотя их нервы не железные, но довольно крепкие. Они часто пропускают проблемы мимо себя и не придают значения мелочам. Даже в сложных ситуациях стараются мыслить позитивно и часто шутят.
"Почти любая попытка вывести Рыб из себя оказывается безуспешной, что позволяет им сохранять здоровье", — подчеркнула эксперт.
Среди самых устойчивых к стрессу знаков зодиака находится и Овен.
"Многим кажется, что они упрямые, но на самом деле у Овнов высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают то, что считают нужным, не обращая внимания на мнение других и сохраняя спокойствие. Овны не нервничают, если что-то сделано не так, как им хотелось бы. Вместо этого они тихо исправляют ситуацию по-своему", — заключила Шустина.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.