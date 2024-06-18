Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от тли на огороде: лучшие методы
Пятнистость на огурцах - вот как с ней справиться
В ПФИЦ запатентовали бактериальную ассоциацию для поглощения тяжёлых металлов
Почему Hamster Kombat быстро набирает популярность в Сети?
Во Владивостоке судья разбирает дело об ограблении американцем россиянки
В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов
Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз
В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей
Правила выращивания и подкормки помидоров
Они не знают, что такое стресс: самые крепкие знаки зодиака

Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака

1:34
Гороскопы

Козероги, Рыбы и Овны — самые стрессоустойчивые знаки зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.

Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

По словам Шустиной, наибольшей стрессоустойчивостью обладают Козероги.

"Эти люди не переживают по пустякам и спокойно воспринимают происходящее, стараются вести здоровый образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому не склонны к излишней тревоге", — пояснила астролог.

Она также отметила, что стабильное эмоциональное состояние помогает Козерогам поддерживать крепкий иммунитет и реже болеть, как сообщает "Москва 24".

Рыбы также обладают высокой стрессоустойчивостью: хотя их нервы не железные, но довольно крепкие. Они часто пропускают проблемы мимо себя и не придают значения мелочам. Даже в сложных ситуациях стараются мыслить позитивно и часто шутят.

"Почти любая попытка вывести Рыб из себя оказывается безуспешной, что позволяет им сохранять здоровье", — подчеркнула эксперт.

Среди самых устойчивых к стрессу знаков зодиака находится и Овен.

"Многим кажется, что они упрямые, но на самом деле у Овнов высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают то, что считают нужным, не обращая внимания на мнение других и сохраняя спокойствие. Овны не нервничают, если что-то сделано не так, как им хотелось бы. Вместо этого они тихо исправляют ситуацию по-своему", — заключила Шустина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Последние материалы
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Как подкормить лук в июле: эффективные способы
Как приготовить классический медовик
Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович
Топ-3 самых красивых пород кошек
Генсек Союза профсоюзов России Евгений Куликов: в России забастовки невозможны
Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России
Ветеринары ответили, какую пользу приносят домашние питомцы
Врач Гинзбург: при правильном употреблении кофе может продлить жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников