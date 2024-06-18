Они не знают, что такое стресс: самые крепкие знаки зодиака

Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака

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Козероги, Рыбы и Овны — самые стрессоустойчивые знаки зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

По словам Шустиной, наибольшей стрессоустойчивостью обладают Козероги.

"Эти люди не переживают по пустякам и спокойно воспринимают происходящее, стараются вести здоровый образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому не склонны к излишней тревоге", — пояснила астролог.

Она также отметила, что стабильное эмоциональное состояние помогает Козерогам поддерживать крепкий иммунитет и реже болеть, как сообщает "Москва 24".

Рыбы также обладают высокой стрессоустойчивостью: хотя их нервы не железные, но довольно крепкие. Они часто пропускают проблемы мимо себя и не придают значения мелочам. Даже в сложных ситуациях стараются мыслить позитивно и часто шутят.

"Почти любая попытка вывести Рыб из себя оказывается безуспешной, что позволяет им сохранять здоровье", — подчеркнула эксперт.

Среди самых устойчивых к стрессу знаков зодиака находится и Овен.