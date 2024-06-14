Таролог назвала знаки зодиака, которым повезёт в карьере во второй половине июня 2024 года

Знаки зодиака, которые достигнут успеха во второй половине июня 2024 года

2:04 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Телец, Лев, Весы, Скорпион, Дева и Стрелец могут рассчитывать на успех в карьере и финансах во второй половине июня 2024 года. Об этом рассказала нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Крыловой, Тельцам будет везти во всех аспектах жизни, особенно в финансовой сфере, где они могут ожидать неожиданных спонсоров и увеличения доходов. Львов ждут поездки, командировки, смена работы или рода деятельности, а наибольшую прибыль принесёт торговля.

"Однако положительные изменения в плане материального благополучия произойдут только у тех, кто будет активен и предприимчив. Поэтому Львам следует выключить свою природную надменность и лень и перейти на суперактивный режим," — рекомендовала таролог.

Весы также могут ожидать успеха, но лишь при условии, что они найдут нестандартные решения задач, проявят свои таланты и покажут мастерство с новой стороны. В этом случае они смогут закрыть давние сделки, расплатиться с долгами и открыть новый счёт в банке.

Скорпионы во второй половине июня получат перспективные предложения и стабильный доход, особенно в делах, связанных с недвижимостью. Удача будет сопутствовать им в покупке, продаже или строительстве недвижимости, отметила Крылова.

"Дев ждёт динамичная и активная деятельность: будет много встреч, переговоров и перемещений. Большой материальный успех может случиться именно у женщин этого знака зодиака," — добавила таролог.

Для Стрельцов наступит время абсолютного везения. Владельцы собственного бизнеса могут рассчитывать на значительную прибыль, а остальные — на солидное повышение зарплаты, как сообщает Москва 24.