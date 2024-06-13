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Самые непредсказуемые знаки кодиака: кто они

Астролог Персидский назвал самые непредсказуемые знаки зодиака

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Гороскопы

Раки, Близнецы, Водолеи, Скорпионы и Овны — самые непредсказуемые знаки зодиака, утверждает астролог Олег Персидский. Раки известны своей эмоциональностью и переменчивостью, они могут быть спокойными, а затем внезапно вспыльчивыми. Близнецы обладают двойственным характером и меняют поведение без видимой причины.

Астролог Персидский назвал самые непредсказуемые знаки зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Водолеи непредсказуемы в своих мыслях и действиях, часто выходят за рамки стандартов благодаря оригинальному мышлению. Скорпионы скрытны и показывают разные стороны личности в зависимости от ситуации. Овны, энергичные и амбициозные, часто меняют свои цели и интересы.

Эта непредсказуемость делает их уникальными и готовыми к риску, оставаясь верными себе, даже если их идеи не принимаются окружающими, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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