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Прогноз удачи: кто выиграет в китайском гороскопе 2024 года

Астролог определила наиболее удачливые знаки Китайского гороскопа на 2024 год

1:15
Гороскопы

Родившимся в год Петуха, Крысы и Обезьяны следует ожидать удачи в 2024 году, согласно мастеру фэншуй, бацзы и цимень, парапсихологу Елене Дементьевой. По ее мнению, эти знаки станут особыми счастливчиками, так как Петух, как символ года, обеспечивает им сильную поддержку, способствуя осуществлению амбициозных планов и привлечению влиятельных наставников. Они будут отмечены не только улучшением жизненной силы и легкостью в решении проблем, но и прекрасными взаимоотношениями с окружающими.

Астролог определила наиболее удачливые знаки Китайского гороскопа на 2024 год
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Однако, столкнувшись с конфликтами, им важно решать их быстро и восстанавливать отношения. Обезьяны и Крысы также насладятся поддержкой в 2024 году, готовясь отправиться в захватывающие путешествия и активно проявляя себя, но при этом они должны быть внимательны к юридическим аспектам и оставаться осторожными в отношениях с партнерами.

Для родившихся под знаком Крысы также ожидаются успехи в карьере и удачи на личном фронте, с возможностью встретить подходящего партнера или укрепить существующие отношения, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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