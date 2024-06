Какой маникюр принесёт удачу летом: астролог Валентина Вильнер назвала цвета для благополучия и успеха

Маникюр в благоприятных оттенках каждого летнего месяца поможет привлечь удачу и финансовое благополучие, поделилась с Москвой 24 астролог Валентина Вильнер.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiko Giorgadze domenika is licensed under CC0