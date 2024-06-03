Какой маникюр принесёт удачу летом: астролог Валентина Вильнер назвала цвета для благополучия и успеха

Астролог рассказала, какие цвета маникюра принесут удачу летом 2024 года

Маникюр в благоприятных оттенках каждого летнего месяца поможет привлечь удачу и финансовое благополучие, поделилась с Москвой 24 астролог Валентина Вильнер.

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С 1 по 16 июня, для привлечения удачи, рекомендуется выбирать для маникюра, педикюра и одежды небесно-голубые, серебристые и серые оттенки. Дополнительно можно использовать блестки.

С 17 июня по 10 июля лучше дать ногтям отдых, оставив их без покрытия или с лечебным лаком. Для маникюра и педикюра в этот период подойдут полупрозрачные оттенки, такие как белый, перламутровый и вся нюдовая палитра. Французский маникюр также будет хорошим выбором, отметила астролог.

С 11 июля по 4 августа, чтобы привлечь внимание фортуны, рекомендуется выбирать яркие огненные оттенки, такие как сочный жёлтый, оранжевый и алый. Для маникюра идеально подойдут солнечные золотистые цвета, а также горчичный и лимонный, рассказала Валентина Вильнер.

Оставшуюся часть лета звёзды советуют выбирать лаки цвета корицы, земли, коричневого, жёлтого, оранжевого, горчичного, кирпичного и песочного оттенков, добавила астролог.

В отношении самых удачных дней для маникюра, в июне это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 21, 25, 29 и 30 числа. В июле благоприятные дни — 2, 4, 7, 8, 9, 13, 18, 19 и 21, а в августе — 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 и 30, заключила Вильнер.