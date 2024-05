Знаки зодиака: экстрасенсорные способности водных знаков

Астролог Ольга Сохолтуева утверждает, что склонности к экстрасенсорным способностям присущи Скорпионам, Рыбам и Ракам по природе. По ее мнению, каждый человек обладает некоторой степенью таких способностей, но они особенно ярко проявляются у представителей знаков Воды. Это объясняется тем, что элемент Воды благоприятствует эмоциональной проводимости, делая представителей этой стихии чрезвычайно чувствительными к окружающим факторам.

