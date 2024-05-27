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Знаки зодиака: экстрасенсорные способности водных знаков

Астролог Сохолтуева выделила три знака зодиака с необычными чуткими навыками

Гороскопы

Астролог Ольга Сохолтуева утверждает, что склонности к экстрасенсорным способностям присущи Скорпионам, Рыбам и Ракам по природе. По ее мнению, каждый человек обладает некоторой степенью таких способностей, но они особенно ярко проявляются у представителей знаков Воды. Это объясняется тем, что элемент Воды благоприятствует эмоциональной проводимости, делая представителей этой стихии чрезвычайно чувствительными к окружающим факторам.

Астролог Сохолтуева выделила три знака зодиака с необычными чуткими навыками
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Рыбы, по словам астролога, обладают способностью слышать то, чего не услышат другие, читать между строк, а также отлично понимать животных. Они могут разгадывать суть любого человека просто по фотографии или жестам.

Сохолтуева отмечает, что у Скорпионов магические способности проявляются в чувстве страха, боли и опасности. Их натальная карта, в которую "вшита" активная планета Плутон, помогает им успешно справляться с опасными ситуациями. Это дает им развитую врожденную интуицию.

В отношении Раков, их экстрасенсорные способности проявляются в умении ощущать опасность, особенно для своей семьи и детей, как сообщает Москва 24.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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